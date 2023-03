Bonn (ots) -Am 29. und 30. März 2023 veranstaltete Haufe X360 seinen jährlichen Partner Summit 2023 im Kameha Grand in Bonn. Unter dem Motto "Zukunft.Gemeinsam.Gestalten." trafen sich 130 Partner, Kunden und Führungskräfte aus dem Mittelstand, um über die digitale Zukunft zu sprechen.Die Veranstaltung wurde von Carsten Thieß, Geschäftsführer EES Business Group, eröffnet. Konkrete Einblicke in den Status Quo von Haufe X360 inklusive Ausblick auf strategische Projekte gab President of Cloud ERP bei Haufe X360 Carsten Schröder. Schröder betonte in seinem Vortrag die Bedeutung echter Partnerschaften auf Augenhöhe, um gemeinsam den deutschen Mittelstand erfolgreich zu digitalisieren und in die Zukunft zu führen: "Wir sind mehr als die Summe unserer Einzelteile. Gemeinsam schaffen wir es, die Digitalisierung im DACH-Markt voranzutreiben."Im Zentrum der Veranstaltung stand die Vernetzung der Partner untereinander. Verschiedene Networking Sessions halfen dabei, das multidimensionale Partnernetzwerk zu stärken und zu fördern. So ergaben sich spannende Projektideen und Synergieeffekte zwischen Implementierungspartnern sowie Independent Software Vendor's (ISVs). Zum ersten Mal stellten auch Partner ihre eigens entwickelten Branchenlösungen und dazugehörigen Projekte mit Kunden vor.Am späten Mittwochnachmittag wurden die Haufe X360 Awards 2023 an Partner verliehen, die im vergangenen Jahr besonders herausragende Erfolge erzielen konnten, bevor es dann zum Abendevent mit DJ und BBQ ging. Am zweiten Tag standen Breakout Sessions zu Marketing, ISV-Partnerschaft und dem Produkt X360 auf dem Programm.Der Haufe X360 Partner Summit 2023 war ein großer Erfolg und hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen Partnern und Kunden unerlässlich sind, um die Zukunft der Arbeitswelt gemeinsam zu gestalten.Bildmaterial wird gerne auf Anfrage zur Verfügung gestellt.Über Haufe X360:Haufe X360 zählt zu den führenden Cloud-ERP-Systemen für klein- und mittelständische Betriebe in der DACH-Region. Die Softwarelösung kombiniert klassische ERP-Kernfunktionen wie Einkauf, Verkauf, Lagermanagement und Finanzbuchhaltung mit branchenspezifischen und schnittstellenbasierten Erweiterungen, etwa aus dem Bereich HR, Logistik oder E-Commerce.Über die Haufe Group:Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und Weiterbildung bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einemumfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie oder smartsteuer finden die Services der Haufe Group Einsatz in DAX-Unternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende an 13 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatz von 436 Millionen Euro abschließen.Pressekontakt:Hannah LuginslandSenior Content & Communication Manager+49 761 898 5407Hannah.Luginsland@haufe-lexware.comOriginal-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107515/5475990