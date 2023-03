Bereitstellung von 8 TFLOPS in einem GPGPU-Chiplet-Paket, 240 TOPS in einem NPU-Chiplet-Paket

VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass Blue Ocean Smart System, ein Unternehmen für KI-Chiplet- und SoC-Design, hochleistungsfähige KI-Chips mit skalierbarer Chiplet-Architektur einsetzt, die von mehreren Prozessoren von VeriSilicon betrieben werden, darunter die CC8400 General-Purpose Graphics Processor Unit (GPGPU), der VIP9400 Neural Network Processor (NPU) und die VC8000D Video Processor Unit (VPU). Die Chiplet-basierten Produkte von Blue Ocean zielen darauf ab, die Anforderungen von Rechenzentren, Hochleistungsrechnern und Automobilanwendungen zu erfüllen.

Die hoch skalierbare CC8400 GPGPU von VeriSilicon bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Leistung und unterstützt halbgenaue 16-Bit-Gleitkomma- und vollgenaue 32-Bit-Gleitkommaberechnungen sowie 8-Bit-, 16-Bit- und 32-Bit-Festkomma-Datengenauigkeit. Sie bietet robuste Rechenfunktionen bei optimierter Fläche und Leistungsaufnahme. Durch die Unterstützung von Transformer-Modellen bietet die VIP9400 NPU von VeriSilicon leistungsstarke und effiziente KI-Funktionen für Rechenzentren und Automobilanwendungen. Darüber hinaus kann die VC8000D VPU von VeriSilicon mit hohem Durchsatz und mehreren Formaten für die Videoanalyse verwendet werden.

Die zielgerichteten HPC-, KI- und Computing-Plattformen von Blue Ocean bedienen mehr Branchen und Kunden mit einem erweiterbaren Satz von Chiplet-ICs, die universell programmierbar sind und Produkte für den Einsatz vom Edge bis zur Cloud unterstützen. Durch die Nutzung der führenden Architektur und der patentierten BxLink-Technologien von Blue Ocean integriert das Unternehmen seine innovative Mikroarchitektur, Hardware und Software-Entwicklungsumgebung, um vollständig skalierbare Lösungen anzubieten, die die Wettbewerbsfähigkeit der Kundenprodukte erheblich verbessern, die Produktentwicklungskosten senken und die Entwicklungszyklen für die Märkte verkürzen, die sich auf KI-Training, Inferenzverfahren, hochpräzise Datenverarbeitung, groß angelegte Bildverarbeitung, Fluiddynamik, Klimawissenschaft, autonomes Fahren, fortschrittliche Robotik und Biomedizin konzentrieren. Mit der Chiplet-Architektur können die Produkte von Blue Ocean eine breite Palette von Marktsegmenten abdecken, von KI-Edge-Anwendungen mit geringem Stromverbrauch mit Bx100-Lösungen bis hin zu High-Performance-Computing (HPC)-Cloud-Systemen mit Bx400- und Bx800-Lösungen.

John Rowland, Präsident von Blue Ocean, sagt: "Die Nachfrage nach High-Performance-Computing in Rechenzentren und Automobilanwendungen steigt rapide an. VeriSilicon ist mit seinem umfangreichen Portfolio an Hochleistungsprozessoren und seiner Expertise in der Chip-Implementierung ein hervorragender Partner für den Einsatz unserer Chiplet-Produkte. Die jüngsten Fortschritte bei KI-Anwendungen wie ChatGPT haben die Nachfrage nach mehr GPGPU- und NPU-Computing weiter angeheizt. Mit der innovativen Chiplet-basierten Systemarchitektur können wir unseren Kunden eine ganze Reihe einzigartiger Funktionen und wettbewerbsfähiger Lösungen bieten. Der Erfolg der im letzten Jahr auf den Markt gebrachten Chipsätze der Bx-Serie von Blue Ocean hat dies bewiesen."

Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division bei VeriSilicon, sagt: "Wir fühlen uns geehrt, mit dem Branchenführer Blue Ocean zusammenzuarbeiten, um das Chiplet-Konzept auf Siliziumbasis zu realisieren und die Marktsegmente Rechenzentren und Automotive zu bedienen. Blue Ocean steht an vorderster Front bei der Bereitstellung von Chiplet-Siliziumlösungen, und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Chiplet-IP-Serie von VeriSilicon wird auf der Grundlage unserer Hochleistungsprozessoren entwickelt, einschließlich GPGPU-, NPU- und VPU-Technologien, die bereits in mehreren Generationen von Rechenzentrumsprodukten eingesetzt werden. Unsere VPU wird bereits in 12 der 20 weltweit führenden Cloud-Plattformen eingesetzt. Die Entwicklung der ausgereiften UCIe- und BOW-Die-to-Die-Schnittstellen und die sinkenden Chiplet-Packaging-Kosten werden den Einsatz von Chiplets für komplexe Funktionen beschleunigen."

Über Blue Ocean

Blue Ocean Smart System ist ein branchenführendes SoC-Halbleiter-Start-up-Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI). Blue Ocean ist gut positioniert, um die weltweit massiv wachsende Nachfrage nach KI-Verarbeitungschips zu befriedigen, und hebt sich durch eine hoch skalierbare Chiplet-Architektur ab, die alle vier Anwendungsfälle (Cloud, Edge, Training, Inferenz) abdecken kann. Blue Ocean ist das erste Unternehmen weltweit, das zwei Arten von KI-Chips, eine GPGPU und eine NPU, gleichzeitig mit einer universellen und skalierbaren Chiplet-Architektur entwickelt und auf den Markt bringt. Blue Ocean hat mit der Chiplet-Architektur eine Schlüsseltechnologie entwickelt, ist führend bei den Designfähigkeiten und engagiert sich für die Entwicklung von Cloud- und Edge-Chips, die praktische Probleme in der Industrie lösen können. Derzeit sind der 12-nm-Chiplet-GPGPU-Chip der ersten Generation, BlueFin, und der NPU-Chip, BlueDanio, gleichzeitig für Kunden verfügbar. Für weitere Informationen: http://www.blueoceansmart.com

Über VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells "Silicon Platform as a Service" (SiPaaS) kann VeriSilicon auf der Grundlage des umfassenden IP-Portfolios in kurzer Zeit Siliziumprodukte von der Definition bis zum Testen und Verpacken erstellen und bietet leistungsstarke und kosteneffiziente alternative Halbleiterprodukte für Fabless, IDM, Systemanbieter (OEM/ODM), große Internetunternehmen und Cloud-Service-Anbieter usw. Das Geschäft von VeriSilicon umfasst Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Computer und Peripheriegeräte, Industrie, Datenverarbeitung, Internet der Dinge (IoT) und andere Anwendungen.

VeriSilicon bietet eine Vielzahl kundenspezifischer Siliziumlösungen, darunter High-Definition-Video, High-Definition-Audio und Sprache, Infotainment in Fahrzeugen, Videoüberwachung, IoT-Konnektivität, Smart Wearables, High-End-Anwendungsprozessoren, Beschleunigung der Videotranskodierung und intelligente Pixelverarbeitung usw. Darüber hinaus verfügt VeriSilicon über sechs Kategorien hauseigener Prozessor-IPs, nämlich GPU-IP, NPU-IP, VPU-IP, DSP-IP, ISP-IP und Display Processor IP, sowie über mehr als 1.500 analoge und Mixed-Signal-IPs und RF-IPs.

VeriSilicon wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im chinesischen Schanghai. Das Unternehmen betreibt 7 Design-, Forschungs- und Entwicklungszentren in China und in den USA und verfügt über 11 Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen weltweit. VeriSilicon beschäftigt derzeit mehr als 1.300 Mitarbeiter.

