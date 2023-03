München (ots) -Zum Wochenauftakt wird es lustig im "Wer weiß denn sowas?"-Studio, wenn der Diplompsychologe, Bestsellerautor und Podcaster Bastian Bielendorfer, der gerade mit seinem Programm "Mr. Boombasti - In seiner Welt ein Superheld" auf Tour ist, gegen den Comedian, Moderator und Schauspieler Michael Kessler, der derzeit im Kino im "zwoten Teil" von "Manta, Manta" für Lacher sorgt, zum Wettraten antritt.Im "Circus Krone" treten der "Let's dance"-Gewinner und erste deutsche "Ninja Warrior" René Casselly und seine Schwester Merrylu Casselly mit ihrem soeben in Monte Carlo preisgekrönten "Pas de deux zu Pferd" auf. Wer von beiden wird am Ende als Sieger oder Siegerin "hoch zu Ross" die Quiz-Manege verlassen, wenn die Geschwister am Dienstag um die Wette raten?Am Mittwoch erwartet die Zuschauer ein musikalisches Duell, wenn Max Mutzke und Alexander Knappe bei Moderator Kai Pflaume zu Gast sind. Beide Sänger sind große Bühnen gewohnt: Während Knappe schon mit dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Cottbus auftrat, wurde Mutzke gerade für seinen Auftritt mit dem WDR-Funkhausorchester in Hannover gefeiert. Wer von beiden trifft die richtigen Ratetöne?Am Donnerstag klingt die Ratewoche garantiert höchst amüsant aus, wenn das ehemalige "Samstag Nacht"-Comedy-Team Esther Schweins und Stefan Jürgens mit Unterstützung der Rate-Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtige Antwort auf schräge Fragen wie diese sucht:Wodurch zeichnet sich eine "halbnackte" Torte aus?a) Sie ist nur mit Puderzucker bestreut.b) Sie ist nur zur Hälfte mit Beeren dekoriert.c) Sie wird nur spärlich mit Creme überzogen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 3. bis 7. April 2023 im Überblick:Montag, 3. April - Bastian Bielendorfer und Michael KesslerDienstag, 4. April - René Casselly und Merrylu CassellyMittwoch, 5. April - Max Mutzke und Alexander KnappeDonnerstag, 6. April - Esther Schweins und Stefan JürgensFreitag, 7. April -KarfreitagWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5476069