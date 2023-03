Deutschland (ots) -Dank überzeugender klinischer Studienergebnisse: Erste digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zur Behandlung von Erektionsproblemen und ihren Ursachen wird nun dauerhaft von den Krankenkassen erstattet.Das Unternehmen Kranus Health (https://www.kranushealth.com/de/) hat mit der eigenen App Kranus Edera (https://www.kranus.de/) eine permanente Listung im Verzeichnis der digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) erreicht. Damit erstatten die Krankenkassen die digitale Therapie gegen Erektionsstörung nun dauerhaft.Das 2021 gegründete Unternehmen Kranus Health löst die gesundheitlichen Probleme von Männern, über die keiner spricht. Dafür entwickelt das Team digitale Therapien im Bereich Männergesundheit. Mit Kranus Edera hat das Unternehmen die erste digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) als voll erstattungsfähige "App auf Rezept" zur Behandlung von Erektionsproblemen und ihren Ursachen auf den Markt gebracht. Diese ist nun vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) dauerhaft in das Verzeichnis der digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) aufgenommen worden, nachdem die App bereits im Dezember 2021 vorläufig auf die Liste gesetzt wurde. Die digitale Therapie ist für gesetzlich Krankenversicherte in Deutschland bei Verordnung durch Ärzte oder Psychotherapeuten kostenlos erhältlich."Durch die starke Stigmatisierung von gesundheitlichen Problemen wie Erektionsstörungen, kommen ärztliche Behandlungen mitunter zu kurz und Gesundheitsschäden bleiben unerkannt", so Urologe Prof. Kurt Miller (https://www.kranushealth.com/de/medizinische-experten/). Dabei haben erste klinische Studien bewiesen, dass Kranus Edera helfen kann, die Manneskraft nachhaltig und langfristig zu verbessern. Bei 96 Prozent der Patienten hat sich die Qualität der Erektionen verbessert, 93 Prozent zeigten eine Verbesserung der Lebensqualität.Dieses Frühjahr folgen die Ergebnisse der prospektiven und randomisierten EDDIG-Studie. Ihre Auswertung ist bereits abgeschlossen, alle primären Endpunkte wurden erreicht. Der Erfolg der Studie war Voraussetzung für die dauerhafte Aufnahme der DiGA. "Sowohl Ärzte und Therapeuten als auch Patienten haben nun eine nachweislich wirkungsvolle Möglichkeit, die Ursache für Erektionsprobleme langfristig zu verbessern", erklärt Kranus-Mitgründer und Co-CEO Jens Nörtershäuser.Was bedeutet es, dauerhaft als DiGA in das Verzeichnis aufgenommen zu werden?Kann der Hersteller nach Ende der Erprobung den wissenschaftlichen Nachweis erbringen, so wird die DiGA endgültig im Verzeichnis gelistet. Der Status ändert sich und das "vorläufig aufgenommen" wird gestrichen. Auf Basis einer systematischen Auswertung bereits vorliegender Daten konnte der Hersteller im Antragsverfahren zeigen, dass es plausible Hinweise für einen oder mehrere positive Versorgungseffekte gibt und er diese während der vorläufigen Aufnahme nachweisen kann. Die dauerhafte Listung haben bisher erst neun DiGA-Unternehmen erreicht. Im urologischen Bereich ist Kranus Edera sogar die bisher einzige DiGA, die diesen Schritt geschafft hat. (Quelle (https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/01282))Über die App Kranus Edera:Das Unternehmen Kranus Health hat mit Kranus Edera die erste digitale Gesundheitsanwendung zur ursachenorientierten Behandlung von Männern mit erektiler Dysfunktion entwickelt. Die Therapie ist leitliniengerecht, voll erstattungsfähig und schließt eine Versorgungslücke im Bereich Erektionsprobleme. Nutzer der App (iPhone und Android) absolvieren ein 12-Wochen-Programm bestehend aus Beckenbodentraining, physiotherapeutischen Übungen, kardiovaskulärem Ausdauertraining und Übungen zur Achtsamkeit und Körpererfahrung sowie sexualtherapeutischen Übungen. Patienten erhalten täglich neue Übungen, die in ihrer Intensität und Komplexität auf Basis des Feedbacks durch den Patienten personalisiert werden. Ergänzend erhalten Patienten täglich Inhalte zur Wissensvermittlung, um ihr Verständnis für die zugrunde liegenden Prinzipien der erektilen Funktion und den Einfluss von Lebensstilfaktoren, wie z. B. Ernährung oder Stress zu verbessern. Eine Studie (https://link.springer.com/article/10.1007/s00120-022-01872-x) hat bewiesen: Kranus Edera kann helfen, die Manneskraft nachhaltig und langfristig zu verbessern.Pressekontakt:PresseteamKranus Healthkranushealth@piabo.netOriginal-Content von: Kranus Health GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169434/5476068