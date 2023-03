© Foto: Jim Watson - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Elon Musk und Dutzende weitere Tech-Größen haben die KI-Labore aufgefordert, die Entwicklung von Systemen, die mit der menschlichen Intelligenz konkurrieren können, vorerst zu stoppen.

In dem Brief des Future of Life Institute werden die KI-Labore aufgefordert, "das Training von KI-Systemen, die leistungsfähiger sind als GPT-4, sofort für mindestens sechs Monate zu unterbrechen". GPT-4, das Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, gilt als weitaus fortschrittlicher als sein Vorgänger GPT-3.

"Fortgeschrittene KI könnte einen tiefgreifenden Wandel in unserer Geschichte darstellen und sollte mit entsprechender Sorgfalt und Ressourcen geplant und verwaltet werden. Leider findet eine solche Planung und Verwaltung nicht statt, obwohl die KI-Labore in den letzten Monaten in einen unkontrollierten Wettlauf um die Entwicklung und den Einsatz immer leistungsfähigerer digitaler Köpfe verwickelt waren, die niemand - nicht einmal ihre Erfinder - verstehen, vorhersagen oder zuverlässig kontrollieren können."

Zu den mehr als 1.100 Unterzeichnern des offenen Briefes gehören neben dem Tesla-CEO und dem Apple-Mitbegründer auch Emad Mostaque, Gründer und CEO von Stability AI, sowie Connor Leahy, CEO von Conjecture, einem weiteren KI-Labor. Evan Sharp - ein Mitbegründer von Pinterest - und Chris Larson - Ripple-Mitbegründer - haben ebenfalls unterzeichnet.

"Heutige KI-Systeme werden bei allgemeinen Aufgaben immer konkurrenzfähiger für Menschen, und wir müssen uns fragen: Sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten?", heißt es in dem Schreiben.

Und weiter: "Sollen wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Sollen wir nicht-menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen, überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren? Solche Entscheidungen dürfen nicht an nicht gewählte Tech-Leader delegiert werden. Wenn eine solche Pause nicht schnell eingelegt werden kann, sollten die Regierungen eingreifen und ein Moratorium einführen."

Das Future of Life Institute ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, die sich für eine verantwortungsvolle und ethische Entwicklung der Künstlichen Intelligenz einsetzt. Zu seinen Gründern gehören der MIT-Kosmologe Max Tegmark und Skype-Mitbegründer Jaan Tallinn.

ChatGPT, der virale KI-Chatbot, hat nur zwei Monate nach seinem Start bereits 100 Millionen monatlich aktive Nutzer und ist damit die am schnellsten wachsende Verbraucheranwendung in der Geschichte. Die Technologie wird auf der Grundlage riesiger Datenmengen aus dem Internet trainiert und wurde bereits eingesetzt, um Gedichte im Stil von William Shakespeare zu verfassen oder Rechtsgutachten zu Gerichtsverfahren zu verfassen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion