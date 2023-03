DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisdruck in Bundesländern im März etwas stärker als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland scheint im März etwas weniger als erwartet nachgelassen zu haben. Wie aus Daten von sechs Bundesländern hervorgeht, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 bis 1,0 (Mittelwert: 0,8) Prozent, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte ein Plus von 0,6 Prozent prognostiziert hatten. Die um 14.00 Uhr anstehende Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts (Destatis) kann aber durchaus noch vom oben genannten Mittelwert abweichen. Die Jahresteuerung verringerte sich laut den Länderdaten um 0,9 bis 1,6 (Mittelwert: 1,2) Prozentpunkte. Erwartet wird für ein Rückgang um 1,5 Prozentpunkte auf 7,2 (Februar: 8,7) Prozent.

ING: Deutsche Unternehmensgewinne tragen signifikant zu Inflation bei

Höhere Unternehmensgewinne haben nach Aussage von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in Deutschland in den vergangenen drei Jahren "signifikant" zur Inflation beigetragen. Brzeski schreibt in einer Analyse: "Hätten die Unternehmen einfach nur die höheren Erzeugerpreise weitergegeben, wären die Gewinne kaum gestiegen. In der Praxis lässt sich aber ab der zweiten Hälfte des Jahres 2021 ein erheblicher Teil des Preisanstiegs durch höhere Unternehmensgewinne erklären."

HVPI-Inflation in Spanien lässt im März stark nach

Die spanische Inflation hat sich im März stärker als erwartet abgeschwächt und den niedrigsten Stand seit 20 Monaten erreicht. Grund: Die Energiepreise sind im Vergleich zum Vorjahr, als sie durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine in die Höhe schossen, gesunken. Nach Angaben der Statistikbehörde INE sank die Jahresrate beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 3,1 (Vormonat: 6,0) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 4,2 Prozent gerechnet.

Euroraum-Wirtschaftsstimmung sinkt im März leicht

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat im März leicht nachgegeben. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung sank auf 99,3 Punkte von revidiert 99,6 (vorläufig: 99,7) im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem stabilen Indexwert von 99,7 Zählern gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator sank auf 97,4 Punkte von 97,7 im Vormonat.

BA: Kräftenachfrage befindet sich im Abwärtstrend

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland befindet sich im Abwärtstrend. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank im März um 2 Punkte auf 125 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Die Kräftenachfrage befindet sich nach dem Allzeithoch im Mai 2022 in einem Abwärtstrend, liegt aber noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau", erklärte die BA. Der Abstand des Stellenindex zum Vorjahresmonat vergrößert sich im März auf minus 11 Punkte.

Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie gehen zurück

Die Materialengpässe in der deutschen Industrie lösen sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung langsam auf. Im März berichteten noch 41,6 Prozent der befragten Firmen von Problemen nach 45,4 Prozent im Februar, geht aus der aktuellen Ifo-Umfrage hervor. "Dieser Rückgang wird sich positiv auf die Industrieproduktion in den kommenden Monaten auswirken", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Aber wir sind immer noch weit entfernt von einer optimalen Versorgung."

Wifo: Österreichs BIP steigt 2023 um 0,3 Prozent

Österreichs Wirtschaft dürfte nach Einschätzung des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) im laufenden Jahr leicht wachsen. Wie das Wifo im Rahmen einer aktuellen Prognose mitteilte, rechnet es für 2023 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent. Für 2024 werden 1,8 Prozent Wachstum erwartet. Damit bestätigte das Wifo seine Prognosen von Dezember 2022.

Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland steigt auf mehr als drei Millionen

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, hat im vergangenen Jahr einen Rekordzuwachs verzeichnet. Rund 1,14 Millionen Schutzsuchende wurden 2022 neu registriert, die Gesamtzahl stieg damit auf 3,08 Millionen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der starke Zuwachs geht vor allem auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zurück: Allein 1,01 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer suchten 2022 Schutz in Deutschland.

Von der Leyen macht Beziehungen zu China von Haltung zum Ukraine-Krieg abhängig

Die Beziehungen zwischen der EU und China werden nach Ansicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen künftig von Chinas Haltung zum Ukraine-Krieg bestimmt werden. "Die Art und Weise, wie China auf Putins Krieg reagiert, wird ein entscheidender Faktor sein", sagte von der Leyen in Brüssel. Sie wird gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der kommenden Woche in Peking erwartet.

US-Reporter in Russland wegen Spionage festgenommen

In Russland ist ein Reporter des Wall Street Journal wegen Spionage festgenommen worden. Der russische Geheimdienst habe die "illegalen Aktivitäten des US-Bürgers" gestoppt, meldeten staatliche russische Agenturen unter Berufung auf Sicherheitsdienste. Der beim russischen Außenministerium akkreditierte Korrespondent des Moskauer Büros des Wall Street Journal stehe im Verdacht der "Spionage im Interesse der amerikanischen Regierung".

Ex-Präsident Bolsonaro aus den USA nach Brasilien zurückgekehrt

Brasiliens rechtsradikaler Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist nach dreimonatigem Aufenthalt in den USA in sein Heimatland zurückgekehrt. Bolsonaro, der von 2019 bis 2022 Präsident des südamerikanischen Landes war, landete mit einem Linienflug aus Orlando im US-Bundesstaat Florida auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Brasília.

Australiens Parlament verabschiedet schärfere Klimagesetze

Australiens Parlament hat schärfere Klimagesetze verabschiedet, die große Firmen zu strikten Emissionsreduzierungen verpflichten. Den Plänen zufolge müssen etwa Bergwerke, Gießereien, Raffinerien und weitere Branchen mit einer schlechten Umweltbilanz ihre Emissionen jährlich um knapp 5 Prozent senken. Australien gehört zu den Ländern mit den höchsten pro-Kopf-Treibhausgasemissionen der Welt. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien März Verbraucherpreise +6,67% (Feb: +6,62%) gg Vorjahr

