Im März sind in Deutschland die Verbraucherpreise um 7,4 Prozent gestiegen und damit etwas stärker als von den Ökonomen erwartet. Für die EZB ist dies durchaus ein weiteres Argument, länger an höheren Leitzinsen festzuhalten. Am Aktienmarkt sorgen die Daten aber kaum für Bewegung. In einer ersten Reaktion verliert der DAX ein paar Punkte.Mit 7,4 Prozent lag die Teuerungsrate im März 10 Basispunkte über den Prognosen der Volkswirte. Auch der Anstieg gegenüber dem Vormonat war mit 0,8 Prozent o,1 ...

