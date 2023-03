Vaduz (ots) -Am Mittwoch, 29. März 2023, fand im SAL in Schaan ein festlicher Gala-Abend statt. Rund 250 geladene Gäste aus der Schweiz und Liechtenstein würdigten an diesem Anlass den Jahrestag der Unterzeichnung des Zollanschlussvertrags, der die Schweiz und Liechtenstein seit dem 1. Januar 1924 zu einem einheitlichen Zoll- und Wirtschaftsraum verbindet. Um der Bevölkerung einen Einblick in diesen besonderen Anlass zu ermöglichen, wird an folgenden Daten ein Film dazu im Landeskanal ausgestrahlt:Freitag, 31. März 2023: 19 Uhr, 20 Uhr, 21 UhrSamstag, 1. April 2023: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 UhrSonntag, 2. April 2023: 9 Uhr, 10 Uhr, 11 UhrDer Film ist ab Freitagabend, 31. März 2023, zudem unter www.zollvertrag.li abrufbar.Pressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungMartin Matt, Technische DiensteT +423 236 67 22Martin.Matt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905209