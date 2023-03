Seoul, Südkorea, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) -Dem lang erwarteten MMORPG wurde nun endlich ein offizielles Markteinführungsdatum zugewiesenGamer sollten in ihrem Kalender den 27. April für die Enthüllung des webbasierten "MMORPG 'Mad World" für den PC oder Steam markieren, Dies wurde von JANDISOFT amtiert, der das Entwicklungs- und Verlagsunternehmen des oben genannten Spiels darstellt.Das vollständige Werbevideo, das kürzlich auf dem offiziellen YouTube-Kanal von JANDISOFT veröffentlicht wurde, webt die BGM- und Gory-Atmosphäre, die an Horrorfilme erinnert, in Brillen, die das dunkle Universum von "Mad World" darstellen. Dies soll die Szenen aufheben, die die von Dämonen dominierte Welt unterstreichen und die Leben- oder Tod-Schlacht von Menschen gegen Dämonen andeuten."Mad World" ist ein MMORPG-Titel, der weltweite Aufmerksamkeit, sowie Vorfreude bei der Gaming-Bevölkerung mit Eigenschaften gewonnen hat, die in anderen Titeln des gleichen Genre nicht leicht zu finden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Nachfolgende:- 2D Kunststil, der eng an Comic-Romane und Zeichentrickfilme angepasst ist- Monster und Dämonen mit bizarren, unverwechselbaren designs und Auftritten- Klassenloses Spielsystem, das es den Nutzern ermöglicht, sich mit zwei völlig unterschiedlichen Waffen auszurüsten, die für den Austausch zur Mitte des Kampfes verfügbar sind- Post-Dystopische Geschichte mit unvorhersehbaren Drehungen und Windungen, die einem Hoffnungsschimmer in der Welt voller Verzweiflung folgt- Charaktere mit individuellen Persönlichkeiten und Rollen, die das Gefühl des Wahnsinns verstärken, vermittelt das Spiel als Ganzes- Derzeit bietet "Mad World" potenziellen Nutzern die Möglichkeit, durch die globale Vorregistrierung auf der offiziellen Homepage einen Vorgeschmack auf den Wahnsinn zu bekommen (https://www.madworldmmo.com/openbeta/). Der Service ist vorrangig für Steam und PC Web reserviert.Informationen zu JANDISOFTJANDISOFT, Inc. ist bestrebt, den Spielern durch eine zwischen Verzweiflung und Hoffnung balancierte Geschichte und herausfordernden Kämpfen mit höchst originellen Monstern und Dungeon Raids, eine dauerhafte Spielerfahrung zu bieten. Erfahren Sie mehr über JANDISOFT und "Mad World" in den unten aufgeführten offiziellen Communities:Discord: https://discord.gg/madworldmmo (https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHJrWmpoSFE1bXlOSUhxQWl2RGJabVgwNlpPQXxBQ3Jtc0ttS1VLWFEycE9EUXFPTlNiamtmekRNaXdKX0FIS21TTE1sM1NWaXBLXzh3dXBQSkQwc1lyUmtaQTlWZHpRMVcydl9EWXRlc0Q3ZWt2U1hJcjA2WU1GVzVUcUpWX3VrMzZramJYNDdBMUxTRXZudWdidw&q=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2Fmadworldmmo&v=NIGTXXAW3Sk)Reddit: https://www.reddit.com/r/madworld/YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/c/MADWORLDMMOFacebook: https://www.facebook.com/madworldmmo/Twitter: https://twitter.com/jandisoftVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2040636/0322___________B_ENG_1.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mad-world---age-of-darkness-hell-made-madness-wird-im-april-den-pc-der-gamer-erobern-301785499.htmlPressekontakt:JUMIN PARK,jumin@jandisoft.comOriginal-Content von: JANDISOFT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169437/5476217