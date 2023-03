Die britische Regierung kündigt im Rahmen eines großen Energiepakets zusätzliche Investitionen in Höhe von mehr als 380 Millionen Pfund in den Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an. Umgerechnet sind das rund 432 Millionen Euro. Das nun vorgestellte Programm sei ein "Multimilliarden-Pfund-Investment in die Energie-Revolution", verkündet die UK-Regierung. Im Fokus steht dabei die "Energie-Sicherheit", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...