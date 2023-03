Das Währungspaar EUR/USD konnte am heutigen Donnerstag weiter zulegen und im Tageshoch 1,090 USD erreichen. Jetzt könnte ein weiterer Hochlauf bis zum Verlaufshoch vom 23. März bei 1,092 USD folgen. Es ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Position hat das Kursziel um 1,090 USD am heutigen Donnerstag erreicht. Bereits am Vortag wurde der Stopp deutlich in den Gewinn auf 1,080 USD nachgezogen. Solange der 10er-EMA nicht mehr nachhaltig ...

