BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Europaparlament will klimaschädliche fluorierte Gase stärker reduzieren. Diese sogenannten F-Gase werden etwa in Kühlschränken oder Klimaanlagen eingesetzt. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Brüssel für einen schrittweisen Abbau der Fluorkohlenwasserstoffe auf dem EU-Markt ab 2039 und einen vollständigen Ausstieg aus der Produktion und dem Verbrauch bis 2050. Das soll dazu beitragen, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden kann. Die Abgeordneten fordern außerdem, dass der illegale Handel mit F-Gasen besser überwacht wird. Das EU-Parlament muss nun mit den EU-Staaten einen Kompromiss zu dem Vorhaben aushandeln.

Berichterstatter Bas Eickhout (Grüne) begrüßte die Abstimmung: "F-Gase sind nicht sehr bekannt, aber sie haben große Auswirkungen auf unser Klima, da sie sehr starke Treibhausgase sind. In den meisten Fällen sind natürliche Alternativen ohne weiteres verfügbar." F-Gase machen nach Angaben des EU-Parlaments etwa 2,5 Prozent der Treibhausgasemissionen der EU aus./rew/DP/mis