Eines der drei Photovoltaik-Kraftwerke mit geplanten 180 Megawatt Leistung befinden sich noch im Entwicklungsstadium und wird voraussichtlich 2025 ans Netz gehen. Käufer ist Ingka Investments, Anteileigner des schwedischen Möbelkonzerns Ikea.Die australische Enerparc-Tochter Enerparc Australia Pty Ltd hat 193 Megawatt seines Photovoltaik-Portfolios an Ingka Investments veräußert. Es handele sich um drei Photovoltaik-Freiflächenprojekte im Bundesstaat New South Wales. Zwei Anlagen davon mit insgesamt 13,3 Megawatt Leistung seien bereits in Betrieb. Das dritte Projekt mit 180 Megawatt befinde sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...