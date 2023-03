EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung



Luxemburg, 30. März 2023 - Die Metalcorp Group S.A. (das "Unternehmen" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") hat von einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten, wobei das Kaufangebot an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, darunter die Zustimmung der erforderlichen Mehrheit der Inhaber der 69.885.000 Euro 8,50 % unbesicherten Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2023 (die "Anleihe 2017/2023"), um die Anleihe 2017/2023 zu noch auszuhandelnden Bedingungen in die Erwerbsgesellschaft zu überführen. In Anbetracht dieser Bedingung wird das Unternehmen so bald wie möglich eine Versammlung der Anleihegläubiger für die Anleihe 2017/2023 einberufen, um festzustellen, ob die Transaktion durchgeführt werden kann oder nicht, und um eine Stundung der 8 Mio. Euro Tilgung zu beantragen, die am 31. März 2023 nicht gezahlt werden soll.



In der Zwischenzeit prüft das Unternehmen weiterhin alle Alternativen.



Die Verhandlungen mit der Ad-Hoc-Gruppe werden weiter vorangetrieben, um zu prüfen, ob es einen Vorschlag gibt, der zeitnah umgesetzt werden kann, die anstehenden Schuldendienstanforderungen im Rahmen der Anleihen 2017/2023 und 2021/2026 erfüllt, den operativen Einheiten Finanzmittel zur Verfügung stellt und die Aussicht auf einen höheren Wert bietet als ein Verkauf im Rahmen des Kaufangebots für BAGR oder anderer endgültiger und verbindlicher Angebote, die möglicherweise eingehen.

Die Zustimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 2017/2023 wird angestrebt, um eine mögliche Transaktion zu erleichtern und die anstehenden Tilgungszahlung aufzuschieben, um Zeit für den Abschluss einer Transaktion zu gewinnen.

Die Metalcorp Group S.A., die über Bauxitvorkommen von mehr als 550 Millionen Tonnen verfügt und im Februar ihr erstes Schiff mit Bauxit in der Größe eines Kaps nach China verschifft hat, konzentriert sich nun auf die Beschleunigung des Ausbaus ihres Bergbaugeschäfts und führt Gespräche mit Finanz- und strategischen Investoren, um diese Aktivitäten zu erweitern und zu beschleunigen.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de



Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com

