Die bewährte und erfolgreiche DAX-Strategie von Börsen-Urgestein Hans Jürgen Haack: https://bit.ly/40MtCnn Jetzt dabei sein mit dem HAACK Deutschland-Zertifikat. Dass die Börse die schlechten Nachrichten aus dem Bankensektor so schnell weggesteckt hat, ist für Börsenprofi Hans-Jürgen Haack ein eindeutiges Zeichen: "Der Markt will nach oben!" Für die nächsten Wochen gibt Haack grünes Licht, den Börsenmonat April sieht er eindeutig durch die Bullen-Brille. Beim DAX könnte sogar das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe rücken. Warum er sogar bei der heftig abgestürzten Vonovia-Aktie kurzfristig wieder Chancen sieht, und welchen Pharma-Wert er außerdem auf dem Zettel hat: Jetzt einschalten und mehr erfahren!