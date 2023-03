Cognite Data Fusion ist die erste Softwareplattform, die die Anforderungen der Norm DNV-RP-A204 erfüllt, die die Energiebranche für den Aufbau und die Qualitätssicherung von digitalen Zwillingen empfiehlt

Cognite, ein Weltmarktführer im Bereich Industriesoftware, gab heute bekannt, in Zusammenarbeit mit Aker BP die DNV-RP-A204-Konformität erreicht zu haben. DNV, die weltweit führende Klassifizierungsgesellschaft und unabhängiger Experte für Sicherheit und Risikomanagement, hat DNV-RP-A204 als Maßstab für die Qualitätssicherung der unterschiedlichen Ansätze der Energiebranche beim Aufbau und Betrieb digitaler Zwillinge entwickelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005991/de/

S&P Global Oil Gas Digital Twin Supplier Landscape, select firms (Graphic: Business Wire)

Die Konformität betrifft das Kernprodukt von Cognite, Cognite Data Fusion, eine industrielle DataOps-Plattform, die verschiedene Datenquellen und Informationen verbindet, um Daten für digitale Zwillingslösungen zu hosten, zu strukturieren, zu integrieren und zu kontextualisieren. Der Prüfumfang erstreckt sich auf die Cybersicherheit und den Reifegrad der Softwareentwicklung, einschließlich des Verifizierungs- und Validierungsprozesses, Indikatoren für die Datenqualität und die Betriebssicherheit.

Die Akkreditierung folgt auf einen Bericht des führenden unabhängigen Marktforschungsunternehmens S&P Global, in dem Cognite Data Fusion in einem Vergleich von 20 bewerteten Anbietern digitaler Zwillinge als führend bei der Optimierung von Anlagen und autonomen Betriebsabläufen eingestuft wurde. Die Studie belegt die Führungsrolle von Cognite bei der digitalen Integration und Kontextualisierung von OT-, IT- und Engineering-Datenspektren.

Diese Auszeichnungen signalisieren aktuellen und zukünftigen Kunden, dass Cognite Data Fusion branchenführende Open Industrial Digital Twins liefert, die:

KI-Lösungen für das Asset Performance Management mit datenquellenübergreifenden Erkenntnissen beschleunigen und skalieren

Verbindungen zu physikalischen Simulatoren herstellen und den Einsatz physikalisch gesteuerter maschineller Lernverfahren ermöglichen

Vertrauen in die Daten und Berechnungsmodelle des digitalen Zwillings schaffen

Prädiktive Analyselösungen wie die Planung von Szenarien ermöglichen

Intuitive Datenvisualisierungen liefern, die zu mehr Agilität und Mehrwert führen

"Das offene Industrial DataOps von Cognite Data Fusion ist Marktführer bei der Datenintegration für industrielle digitale Zwillinge", so Paula Doyle, Chief Digital Officer, Aker BP. "Im Rahmen des Yggdrasil-Feldentwicklungsprojekts setzen wir einen neuen Standard in Bezug auf die Art und Weise, wie ein Feld betrieben wird, um eine hohe Effizienz und sehr geringe Emissionen zu erreichen. Es geht dabei um ferngesteuerte Betriebsabläufe, unbemannte Produktionsplattformen, technologie- und datengesteuerte Entscheidungen und Arbeitsprozesse. Diese Zertifizierung ist für uns eine Bestätigung, dass Cognite Data Fusion uns bei der Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele für Yggdrasil unterstützen wird."

"Eine leistungsstarke Datenintegration gehört zu den Schlüsselelementen für den erfolgreichen Einsatz von digitalen Zwillingen", so Oscar Abbink, Director, Energy Technology and Innovation bei S&P Global Commodity Insights.

"DNV-RP-A204 ist die erste Wahl der Energiebranche für den Aufbau und die Qualitätssicherung digitaler Zwillinge. Damit wird ein Benchmark für den Aufbau und den Betrieb der Technologie gesetzt und das Potenzial in einen echten Return on Investment umgewandelt", so Lucy Craig, Director, Growth, Innovation and Digital, Energy Systems bei DNV. "DNV-RP-A204 wurde in Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft entwickelt und bietet Entwicklern von digitalen Zwillingen eine wichtige Hilfestellung, schafft einen vertraglichen Bezug zwischen Anbietern und Nutzern und bildet einen Rahmen für die Sicherung der Technologie."

Weitere Informationen erhalten Sie unter cognite.com/industrial-digital-twin.

Über Cognite

Cognite ist ein weltweit tätiges SaaS-Unternehmen für die Industrie, das mit einer klaren Vision gegründet wurde: Industrieunternehmen schnell mit kontextualisierten, zuverlässigen und zugänglichen Daten zu versorgen, um die digitale Transformation von ressourcenintensiven Industrien auf der ganzen Welt voranzutreiben. Mit unserer zentralen Industrial DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion, können Nutzer von Industriedaten und -domänen schnell und sicher zusammenarbeiten, um industrielle KI-Lösungen und -Anwendungen zu entwickeln, zu betreiben und zu skalieren und dadurch sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit sicherzustellen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Über DNV

DNV ist ein in über 100 Ländern tätiger, unabhängiger Experte für Risikomanagement und Sicherheit. Dank umfassender Erfahrung und fundiertem Fachwissen fördert DNV die Sicherheit und nachhaltige Leistung, setzt Maßstäbe in der Branche und inspiriert und entwickelt neue Lösungen.

Ob es um die Bewertung eines neuen Schiffsdesigns, die Optimierung der Leistung eines Windparks, die Analyse von Sensordaten einer Gaspipeline oder die Zertifizierung der Lieferkette eines Lebensmittelunternehmens geht: DNV ermöglicht es seinen Kunden und deren Stakeholdern, wichtige Entscheidungen fundiert zu treffen.

Im Energiesektor

DNV bietet der gesamten Energiewertschöpfungskette durch seine Beratungs-, Überwachungs-, Verifizierungs- und Zertifizierungsdienste Sicherheit. Als Weltmarktführer im Bereich unabhängiger Energieexperten und technischer Berater unterstützt DNV Industrien und Regierungen bei der Bewältigung der vielen komplexen, miteinander verknüpften Transformationsprozesse in der Energiewirtschaft auf globaler und regionaler Ebene. DNV setzt sich für die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens ein und unterstützt seine Kunden beim schnelleren Umstieg auf ein umfassend dekarbonisiertes Energiesystem.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dnv.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005991/de/

Contacts:

Cognite:

Michelle Holford

Vice President of Global Public Relations

E-Mail: michelle.holford@cognite.com

DNV:

Neil Slater

Head of Media Relations

Energy Systems

Tel: +44 (0) 7876 578 353

E-Mail: neil.slater@dnv.com



Penda Sall

Media Relations

Energy Systems

Tel: +33 (0) 651 69 88 64

E-Mail: penda.sall@dnv.com