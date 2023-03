Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA72750P3034 PlantX Life Inc. 30.03.2023 CA72750P4024 PlantX Life Inc. 31.03.2023 Tausch 10:1

BMG2133H1016 China Medical & HealthCare Group Ltd. 30.03.2023 BMG2133H2006 China Medical & HealthCare Group Ltd. 31.03.2023 Tausch 20:1