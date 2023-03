BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Fortschritte bei einer Wasserstoff- und Energiekooperation mit Kanada. Es sollten nun konkrete Investitionsentscheidungen ausgelöst werden, sagte Habeck am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der kanadischen Botschaft in Berlin. Es gehe um eine "grüne Brücke". Er schlug vor, eine Partnerschaft bei kritischen Rohstoffen zu vertiefen. Deutschland will unabhängiger von Rohstoffen aus China werden.

Kanadas Energieminister Jonathan Wilkinson betonte die Bedeutung der Partnerschaft im gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Deutschland und Kanada hatten im vergangenen August eine langfristige Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff vereinbart. Habeck und Wilkinson hatten ein Abkommen unterzeichnet, das zum Export von Wasserstoff von Kanada nach Deutschland ab dem Jahr 2025 führen soll. Auf Basis erneuerbarer Energien produzierter "grüner" Wasserstoff soll eine Schlüsselrolle spielen für eine klimaneutrale Wirtschaft. Habeck hatte Kanada gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht./hoe/DP/nas