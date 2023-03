Eine Ressource von 1,43 Milliarden Tonnen Gestein mit einem geschätzten Gehalt von 4,73 Millionen Tonnen an Selten-Erden-Oxiden hat American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) auf seinem Halleck-Creek-Projekt im US-Bundesstaat Wyoming abgegrenzt. Mit dieser ersten Ressourcendefinition wächst Halleck Creek zu einem der größten und bedeutendsten Seltenen-Erden-Projekten in den USA heran.Seitdem Halleck Creek von American Rare Earths übernommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...