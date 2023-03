EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2022: starkes Wachstum gegen den Branchentrend. Umsatz steigt um 7,2 % Umsatz von RMB 243,514 Mrd. im Jahr 2022 (Vorjahr: RMB 227,106 Mrd.)

Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 14,711 Mrd.

Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 30. März 2023 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "das Unternehmen", Börsenkürzel: D-Aktie 690D.DE, A-Aktie 600690.SH, H-Aktie 6690.HK) hat heute seinen Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht. Dank der erfolgreichen Strategie des Unternehmens zum Markenaufbau und der effektiven digitalen Transformation verzeichneten die Geschäfte im In- und Ausland ein starkes Wachstum entgegen dem schwachen Trend in der Haushaltsgeräteindustrie. Das Unternehmen erzielte ein Umsatzwachstum von 7,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Der den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 14,711 Mrd., was einem Anstieg von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn nach einmaligen Posten belief sich auf RMB 13,963 Mrd. Das Überseegeschäft des Unternehmens wuchs im Berichtsjahr um 10,3 %

Der Überseemarkt für Haushaltsgeräte stand im Jahr 2022 vor Herausforderungen wie hoher Inflation und nachlassender globaler Verbrauchernachfrage. Haier Smart Home beschleunigte die Lokalisierung seiner Lieferkette in den Überseemärkten und nutzte seine globalen Kooperationsvorteile voll aus, um effektiv auf diese Herausforderungen zu reagieren. Das Überseegeschäft des Unternehmens stieg 2022 um 10,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Auf dem amerikanischen Markt stieg der Umsatz des Unternehmens um 9,0 % (der Umsatz in lokaler Währung stieg um 4,6 %), obwohl die Lieferungen von Haushaltsgroßgeräten in der Branche um 6 % sanken. Auf dem europäischen Markt verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 16,7 %, während das Verkaufsvolumen der Branche bei etwa -8,9% lag. Kontinuierliches Wachstum des inländischen Marktanteils. Die Marke Casarte ist weiterhin die Nr.1

Das Geschäft von Haier Smart Home in China erzielte einen Umsatz von RMB 126,379 Mrd., was einem Anstieg von 4,6 % gegenüber 2021 entspricht. Der Marktanteil von Kühlschränken, Waschmaschinen und Warmwasserbereitern von Haier Smart Home ist weiter gewachsen. Basierend auf den Daten von China Market Monitor für den Offline-Vertrieb stieg der Anteil des Einzelhandelsverkaufs von Kühlschränken der Marke Haier um 2,5 Prozentpunkte auf 43,9 %. Der Anteil der Einzelhandelsverkäufe von Waschmaschinen der Marke Haier stieg im Jahresvergleich um 1,8 Prozentpunkte auf 46 %; der Anteil der Einzelhandelsverkäufe von Warmwasserbereitern der Marke Haier stieg im Jahresvergleich um 1,3 Prozentpunkte auf 29,8 %. Casarte, die Premium-Marke von Haier, hat ihre führende Position bei den Marktanteilen für High-End-Produkte gehalten. Der gesamte Marktanteil von Casarte betrug 12,3 %, was einem Anstieg von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2021 entspricht. Davon entfielen 77,2 % bzw. 38,5 % auf Casarte-Waschmaschinen und Kühlschränke auf dem chinesischen Markt für Produkte mit einem Preis über RMB 10.000, und 30,6 % auf Klimaanlagen auf dem chinesischen Markt für Produkte mit einem Preis über RMB 15.000. Darüber hinaus wuchs der Umsatz mit Wäschetrocknern um über 80 %. Steigerung des Kundennutzens durch die 5 Kernfunktionen von Three-Winged Bird

Three-Winged Bird, die exklusive Szenario-Marke von Haier Smart Home, hat die sogenannten "1+3+5+N"-Smart-Home-Lösungen kontinuierlich weiterentwickelt. Es verbesserte den Kundennutzen auf der Grundlage seiner 5 Kernkompetenzen, einschließlich der Smart Home Brain-Fähigkeit, der Szenario-Lösungs-Fähigkeit, der Ladenbetriebs-Fähigkeit, der 1+N-Lieferfähigkeit und der digitalen Tools-Fähigkeit. Im Jahr 2022 wurden mehr als 900 Three-Winged Bird-Geschäfte eröffnet, und der Einzelhandelsumsatz der Three-Winged Bird-Geschäfte stieg im Vergleich zum Vorjahr um 257 %. Kontinuierliche Verbesserung durch digitale Transformation mit weiter optimierten Kostenquoten

Im Jahr 2022 hat Haier Smart Home seine digitale Transformation beschleunigt und eine weitere Optimierung der Kostenquoten des Unternehmens erreicht. Die Vertriebskostenquote von Haier Smart Home lag 2022 bei 15,9 %, was einer Senkung um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während die Verwaltungskostenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 4,5 % gesenkt werden konnte. Die kontinuierliche Optimierung der Kostensätze von Haier Smart Home ist das Ergebnis der tiefgreifenden digitalen Transformation des Unternehmens in verschiedenen Bereichen wie Beschaffung, schlanke Produktion, Marketing und F&E. Mit Blick auf die digitale Beschaffung hat das Unternehmen ein optimiertes Inventarmodell eingeführt, um die Anzahl der Komponenten zu reduzieren und den Nutzungsgrad und die Lieferqualität von Bauteilen zu verbessern. Im Jahr 2022 wurde die Anzahl der verwendeten Materialteile um 17,5 % reduziert und der Nutzungsgrad von Bauteilen um 12 % verbessert. Die starke Entwicklung von Haier Smart Home gegen den Branchentrend im Geschäftsjahr 2022 ist ein Beweis für die starke operative Widerstandsfähigkeit und das Wachstum des Unternehmens. Es wird erwartet, dass der Marktanteil von Haier in Übersee in den entwickelten Ländern in Zukunft weiter wachsen wird. Mit der kontinuierlichen Vertiefung der digitalen Transformation hat sich die Profitabilität von Haier Smart Home durch die Steigerung der Ressourceneffizienz weiter verbessert und damit Raum für eine neue nachhaltige Expansion geschaffen. Der Geschäftsbericht 2022 zum 30. März 2023 ist unter https://smart-home.haier.com/en/ abrufbar.

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.



