Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) ("Sierra Metals" oder "Unternehmen") veröffentlicht die konzernweiten Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2022. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar ausgewiesen.

Betriebs- und Finanz-Highlights im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2022

Umsatzerlös aus der Metallproduktion beträgt 46,2 Mio. USD im vierten Quartal 2022 und 192.1 Mio. USD im Gesamtjahr 2022

Bereinigtes EBITDA (1) von (0,5) Mio. USD im vierten Quartal 2022 und 13,0 Mio. USD im Gesamtjahr 2022

von (0,5) Mio. USD im vierten Quartal 2022 und 13,0 Mio. USD im Gesamtjahr 2022 Aktionären zurechenbarer Nettoverlust für das vierte Quartal 2022 von 26,5 Mio. USD bzw. 0,16 USD je Aktie sowie 87,5 Mio. USD bzw. 0,53 USD je Aktie im Gesamtjahr 2022

Nettoverlust von 88,3 Mio. USD bzw. 0,54 USD im Gesamtjahr 2022, einschließlich Wertminderungen in Höhe von 25,0 Mio. USD für die Mine Bolivar und 25,0 Mio. USD für die Mine Cusi sowie 5,3 Mio. USD an nicht zahlungswirksamen Abwertungen

Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente betrugen 5,1 Mio. USD zum 31. Dezember 2022, das negative Betriebskapital belief sich auf 84,4 Mio. USD

Im Jahr 2023 liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen, der Kostensenkung und der Produktivitätssteigerung durch eine verbesserte Verfügbarkeit von Ausrüstung

Am 13. März 2023 verbesserte das Unternehmen seine kurzfristige Liquidität durch die Refinanzierung von Tilgungszahlungen in Höhe von 6.250.000 USD, die im März 2023 fällig wurden. Derzeit laufen Verhandlungen über die Refinanzierung von Tilgungszahlungen im Umfang von 18.750.000 USD für Laufzeitdarlehen, die 2023 fällig werden.

Ernesto Balarezo Valdez, Interim-CEO bei Sierra Metals, kommentiert: "Sierra Metals startet mit einer positiven Dynamik in das Jahr 2023. Seit Jahresbeginn 2023 haben wir unseren Betrieb stabilisiert und mit der Umsetzung eines Programms zur Optimierung unserer Betriebsleistung begonnen. Die Sicherheit hat für uns dabei höchste Priorität. Die erwarteten betrieblichen Verbesserungen, neben den Unternehmensinitiativen zur Verbesserung unserer Bilanz, einschließlich der vor kurzem bekannt gegebenen Initiativen zur Refinanzierung der Schulden, haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Sierra Metals die Produktion steigern, die Kosten senken und unsere Finanzlage verbessern kann."

(1) Dies ist eine Nicht-IFRS-Leistungskennzahl, siehe Abschnitt "Non-IFRS Performance Measures" in den MD&A.

Strategisches Update

Wie bereits am 18. Oktober 2022 gemeldet führt ein Sonderkomitee, dem die unabhängigen Direktoren des Unternehmens angehören (das "Sonderkomitee"), einen strategischen Überprüfungsprozess durch. Das Mandat des Sonderkomitees umfasst die Sondierung, Prüfung und Bewertung von Optionen zur Optimierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie möglicher Finanzierungs-, Umstrukturierungs- und strategischer Optionen im besten Interesse des Unternehmens. Für diesen Prozess hat das Unternehmen CIBC Capital Markets als Finanzberater beauftragt.

Das Sonderkomitee prüft weiterhin bestimmte strategische Alternativen. Nach Abschluss der Prüfung durch das Sonderkomitee wird das Unternehmen den Aktionären Bericht erstatten. Gleichzeitig haben das Sonderkomitee und das Managementteam im Zuge des strategischen Überprüfungsprozesses eine Reihe von Möglichkeiten zur Verbesserung der betrieblichen und finanziellen Position des Unternehmens identifiziert und implementiert.

Bisher wurden unter anderem folgende Fortschritte erzielt:

Erfolgreicher personeller Wechsel auf der Führungsebene

Strukturelle Veränderungen mit dem Ziel, die Unternehmenskultur zu verändern und einen stärker praxisorientierten Ansatz für die Geschäftstätigkeit zu übernehmen

Erneuerung des Fokus auf Sicherheit und Engagement der Mitarbeiter. Das Unternehmen hat die Position des Vice President of Health and Safety besetzt, neue Sicherheitsprotokolle für alle seine Standorte eingeführt, die Schulungs- und Kommunikationsinitiativen verstärkt und in ferngesteuerte Systeme investiert, die das Verletzungsrisiko verringern sollen.

Rationalisierung der Betriebsabläufe zur Kostenreduzierung und Refinanzierung von Verbindlichkeiten, um das Betriebskapital zu erhalten, während die Produktionsmengen steigen

Fortsetzung der Gespräche mit gesicherten Kreditgebern über die Refinanzierung erheblicher kurzfristiger Verpflichtungen sowie Schritte zur Verbesserung der kurzfristigen Liquidität durch zusätzliche Finanzierungsvereinbarungen

Initiativen zur Steigerung der Minenproduktivität, wie etwa eine verstärkte Anlagennutzung, die gezielte Untertageentwicklung der Minenabfolge und die Verbesserung der Bewetterungs- und Pumpensysteme

Priorisierung von Ausgaben zu dem Zweck, die Ressourcen auf die Kernanlagen des Unternehmens bei Yauricocha und Bolivar zu konzentrieren

Aufnahme von Aktivitäten zur Identifizierung zusätzlicher Mineralressourcen in den Minen Yauricocha und Bolivar, um die Produktion langfristig zu steigern

Verbesserung der internen Finanzprognosen, der Berichterstattung und der Integration von Daten über alle Funktionen hinweg, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen

Prognosen für 2023

Produktionsprognose

Die Mine Bolivar beendete das vierte Quartal 2022 mit verbesserten Betriebsabläufen und der Aussicht auf weitere Performanceverbesserungen im Jahr 2023. Es wird damit gerechnet, dass die Mine Yauricocha in der derzeitigen Tiefe die Produktion bis 2023 schrittweise und sicher hochfahren wird. Unterdessen wird Yauricocha seine Anstrengungen darauf richten, die erforderlichen Genehmigungen für den Zugang zu den tieferen, hochgradigen Erzkörpern zu erhalten.

Die Tabelle mit den Produktionsprognosen für die Minen Yauricocha und Bolivar im Jahr 2023 ist unten aufgeführt. Das Management betrachtet die Mine Cusi nicht als Teil des Kerngeschäfts und hat sie dementsprechend aus der Prognose ausgeschlossen.

Prognose für 2023 2022 Von Bis Effektiv Silber, Unzen (in Tsd.) 1.500 1.700 1.218 Kupfer, Pfund (in Tsd.) 37.300 42.400 27.127 Blei, Pfund (in Tsd.) 46.000 50.500 12.216 Zinc, Pfund (in Tsd.) 14.000 15.400 38.100 Gold (Unzen) 13.500 15.400 9.361 Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.)(1) 74.300 83.300 56.108 (1) Die Metalläquivalent-Prognose für 2023 wurde anhand der folgenden Preise berechnet: 21,03 $/oz Ag, 3,55 $/lb Cu, 1,35 $/lb Zn, 0,93 $/lb Pb und 1.741 $/oz Au.

Kostenprognose

Die nach Mine aufgeschlüsselte Prognose der Produktionsmengen für 2023, die Förderkosten und die allgemeinen Unterhaltskosten ("AISC") sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.

Effektiver Wert 2022 Äquivalentproduktions- Förderkosten-Spanne AISC(2)-Spanne Förderkosten AISC(2) Mine Spanne (1) je CuEqLb je CuEqLb je CuEqLb je CuEqLb Yauricocha Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.) 40.000 44.000 $1,81 $1,88 $3,09 $3,19 $2,23 $3,69 Bolivar Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.) 34.500 39.500 $1,92 $2,05 $3,02 $3,25 $2,99 $5,07 (1) Die Metalläquivalent-Prognose für 2023 wurde anhand der folgenden Preise berechnet: 21,03 $/oz Ag, 3,55 $/lb Cu, 1,35 $/lb Zn, 0,93 $/lb Pb und 1.741 $/oz Au. (2) AISC (allgemeine Unterhaltskosten) beinhalten Verarbeitungs- und Raffinationskosten, Vertriebskosten, allgemeine Verwaltungskosten und erhaltende Investitionsausgaben.

Investitionsausgaben

Eine Aufschlüsselung des Durchsatzes und die geplanten Kapitalinvestitionen in den einzelnen Minen zeigt folgende Tabelle:

Beträge in Mio. US-Dollar Unterhalt Wachstum Summe Yauricocha 10 11 21 Bolivar 22 4 26 Investitionsausgaben insgesamt 32 15 47

Das Gesamterhaltungskapital für 2023 (ohne Cusi) werden voraussichtlich 32,0 Mio. USD betragen. Dieser Betrag setzt sich vorwiegend aus der Minenerschließung (3,0 Mio. USD) und der Entwässerung (2,3 Mio. USD) in Yauricocha sowie der Minenerschließung (11,3 Mio. USD), den Infill-Bohrungen (5,3 Mio. USD) und dem Ersatz von Ausrüstung (3,9 Mio. USD) in der Mine Bolivar zusammen.

Das Wachstumskapital für 2023 geschätzt auf 15,0 Mio. USD beinhaltet die Kosten für die Dammerweiterung des Absetzbeckens (5,6 Mio. USD) und den Schacht Yauricocha (3,2 Mio. USD) in Peru. Das Wachstumskapital bei Bolivar schließt die Kosten für den Absetzbeckendamm und den Starterdamm ein.

Das Management wird die Performance im weiteren Jahresverlauf überwachen und gleichzeitig nach Möglichkeiten zur Wertsteigerung suchen.

Zusammenfassung der Betriebs- und Finanzergebnisse

Die folgenden Informationen sind Auszüge aus den Jahresabschlüssen des Unternehmens und der Management's Discussion and Analysis, die auf der Website des Unternehmens (www.sierrametals.com) und auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Profil des Unternehmens abrufbar sind.

(In Tausend US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie und Förderkosten, konsolidierte Beträge, sofern nicht anders angegeben) Q4 2022 Q3 2022 Q4 2021 2022 2021 Var. % Betriebsergebnisse Verarbeitetes Erz gemahlene Tonne 494.980 561.906 590.057 2.287.797 2.902.220 -21 Silberproduktion, Unzen (in Tsd.) 570 669 805 2.581 3.527 -27 Kupferproduktion, Pfund (in Tsd.) 6.170 6.299 6.071 27.127 31.757 -15 Bleiproduktion, Pfund (in Tsd.) 2.071 3.878 6.011 13.498 30.816 -56 Zinkproduktion, Pfund (in Tsd.) 6.367 10.815 14.913 38.100 79.281 -52 Goldproduktion, Unzen 3.411 2.199 1.863 10.155 9.572 6 Kupferäquivalent-Produktion, Pfund (in Tsd.)1 14.073 16.637 17.841 64.218 89.926 -29 Förderkosten je verarbeitete Tonne 63,30 65,60 58,21 63,89 48,69 31 Förderkosten je CuEqLb2 2,44 2,41 2,29 2,55 1,81 41 Allgemeine Unterhaltskosten je CuEqLb2 4,19 3,82 4,13 4,15 3,40 22 Förderkosten je CuEqLb (Yauricocha)2 3,16 2,01 1,61 2,23 1,46 53 Allgemeine Unterhaltskosten je CuEqLb (Yauricocha)2 5,02 3,36 3,09 3,69 2,77 33 Förderkosten je CuEqLb (Bolivar)2, 3 1,76 3,38 5,29 2,99 2,18 37 Allgemeine Unterhaltskosten je CuEqLb (Bolivar)2, 3 3,69 5,12 8,58 5,07 4,22 20 Förderkosten je AgEqOz (Cusi)2 16,35 14,58 11,80 16,77 16,71 0 Allgemeine Unterhaltskosten je AgEqOz (Cusi)2 22,14 19,23 21,09 23,17 28,15 -18 Finanzergebnisse Umsatzerlös 46.150 38.787 62.240 192.119 272.014 -29 Bereinigtes EBITDA2 (537 (3.867 18.843 12.997 104.732 -88 Operativer Cashflow vor Veränderungen beim Betriebskapital 2.860 (6.768 15.126 5.163 91.114 -94 Aktionären zurechenbarer bereinigter Nettoertrag (-verlust)2 (6.758 (10.705 5.443 (23.149 21.571 -207 Aktionären zurechenbarer Nettoertrag (-verlust) (26.456 (46.150 (34.716 (87.503 (27.363 220 Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente 5.074 13.690 34.929 5.074 34.949 -85 Betriebskapital3 (84.401 (52.345 17.321 (84.401 17.321 -587

(1) Pfund Kupferäquivalent und Unzen Silberäquivalent wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet:

Q4 2022: 21,21 $/oz Ag, 3,63 $/lb Cu, 1,37 $/lb Zn, 0,95 $/lb Pb, 1.730 $/oz Au

Q3 2022: 19,26 $/oz Ag, 3,51 $/lb Cu, 1,49 $/lb Zn, 0,90 $/lb Pb, 1.730 $/oz Au

Q4 2021: 23,41 $/oz Ag, 4,40 $/lb Cu, 1,55 $/lb Zn, 1,06 $/lb Pb, 1.795 $/oz Au

FY 2022: 21,77 $/oz Ag, 3,99 $/lb Cu, 1,59 $/lb Zn, 0,98 $/lb Pb, 1.802 $/oz Au

FY 2021: 25,21 $/oz Ag, 4,23 $/lb Cu, 1,37 $/lb Zn, 1,00 $/lb Pb, 1.796 $/oz Au

(2) Dies ist eine Nicht-IFRS-Leistungskennzahl, siehe Abschnitt "Non-IFRS Performance Measures" in den MD&A.

(3) Das negative Betriebskapital ist größtenteils das Ergebnis der Reklassifizierung des langfristigen Anteils der Unternehmensfazilität und des Terminkredits als laufendes Darlehen, da das Unternehmen seine Kreditauflagen nicht erfüllt hat. Das Unternehmen hat von den Banken einen Überbrückungskredit aufgrund der Nichterfüllung der Unternehmensfazilität zum 31. Dezember 2022 erhalten.

Operative Highlights 2022

In der Mine Bolivar stieg der Durchsatz im 4. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 19 - eine Folge der Investitionen in Pump- und Bewetterungssysteme. Für das gesamte Jahr fiel der Durchsatz jedoch 30 niedriger aus, was auf Verzögerungen bei der Installation kritischer Infrastruktur in der ersten Jahreshälfte und unerwartete Überschwemmungen im 3. Quartal 2022 zurückzuführen ist.

Der Durchsatz der Mine Yauricocha wurde im 4. Quartal 2022 durch den Schlammlawinenvorfall zum Ende des 3. Quartals 2022 sowie die anschließende Straßenblockade durch die Anliegergemeinden stark beeinträchtigt. Im Vergleich zum vierten Quartal 2021 ging der Durchsatz in Yauricocha um 45 zurück, während der Jahresdurchsatz 16 niedriger war als im Jahr 2021.

Der konsolidierte jährliche Erzdurchsatz betrug 2.287.797 Tonnen, dies entspricht einem Rückgang von 21 gegenüber 2021. Die konsolidierte Kupferäquivalent-Jahresproduktion sank im Vergleich zu 2021 um 29 %, was überwiegend auf einen geringeren Durchsatz und niedrigere Gehalte zurückzuführen ist. Im 4. Quartal 2022 verzeichnete die konsolidierte Kupferäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 21 %, vor allem infolge der Probleme bei Yauricocha.

Konsolidierte Finanzübersicht 2022

Umsatzerlös aus Metallen in Höhe von 192,1 Mio. USD im Jahr 2022, ein Rückgang von 29 gegenüber dem Umsatzerlös von 272,0 Mio. USD im Jahr 2021. Der niedrigere Umsatzerlös ist auf den Rückgang des Durchsatzes und der Gehalte in den Minen Yauricocha und Bolivar zurückzuführen.

Die Förderkosten je CuEqLb(1) in Yauricocha lagen bei 2,23 USD (2021: 1,46 USD) und die allgemeinen Unterhaltskosten je CuEqLb(1) betrugen 3,69 USD (2021: 2,77 USD).

Die Förderkosten je CuEqLb(1) in der Mine Bolivar beliefen sich auf 2,99 USD (2021: 2,18 USD) und die allgemeinen Unterhaltskosten je CuEqLb(1) lagen bei 5,07 USD (2021: 4,22 USD).

In Cusi betrugen die Förderkosten je AgEqOz(1) 16,77 USD (2021: 16,71 USD) und die allgemeinen Unterhaltskosten je AgEqOz(1) 23,17 USD (2021: 28,15 USD).

Das bereinigte EBITDA(1) von 13,0 Mio. USD für 2022 verbuchte einen Rückgang gegenüber dem bereinigten EBITDA(1) von 104,7 Mio. USD für 2021.

Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust für 2022 belief sich auf 87,5 Mio. USD oder 0,53 USD je Aktie (2021: Nettoverlust von 27,4 Mio. USD bzw. 0,17 USD je Aktie). Der Nettoverlust für das Jahr 2022 beinhaltet eine Wertminderung in Höhe von 25,0 Mio. USD für die Mine Bolivar und 25,0 Mio. USD für die Mine Cusi (2021: Wertminderung von 35,0 Mio. USD für die Mine Cusi).

Der den Aktionären zurechenbare bereinigte Nettoverlust(1) belief sich auf 23,1 Mio. USD bzw. 0,14 USD je Aktie für 2022, verglichen mit einem bereinigten Nettoertrag(1) von 21,6 Mio. USD bzw. 0,13 USD je Aktie in 2021.

Ein großer Anteil des Nettoertrags (-verlusts) für jede Bilanzperiode entfällt auf die nicht zahlungswirksame Erschöpfungsabschreibung in Peru, die sich im Jahr 2022 auf 5,3 Mio. USD (2021: 9,3 Mio. USD) belief. Die nicht zahlungswirksame Erschöpfungsabschreibung basiert auf dem Marktwert des Grundstücks von Yauricocha zum Zeitpunkt des Erwerbs der Sociedad Minera Corona S.A. de C.V. ("Corona") in Höhe von 371,0 Mio. USD, der während der Minenlebensdauer abgeschrieben wird.

Der operative Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals in Höhe von 5,2 Mio. USD im Jahr 2022 verzeichnete einen Rückgang gegenüber dem Vergleichswert von 91,1 Mio. USD für 2021, vor allem eine Folge des niedrigeren Umsatzerlöses und der gestiegenen Betriebskosten.

Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf 5,1 Mio. USD und das Betriebskapital auf (84,4) Mio. USD zum 31. Dezember 2022, im Vergleich zu 34,9 Mio. USD bzw. 17,3 Mio. USD zum Jahresende 2021. Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente waren im Jahr 2022 niedriger, da die 38,3 Mio. USD, die für Investitionsmaßnahmen eingesetzt wurden, die Erträge aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 1,1 Mio. USD und die Erträge aus betrieblichen Tätigkeiten in Höhe von 7,3 Mio. USD überstiegen.

(1) Dies ist eine Nicht-IFRS-Leistungskennzahl, siehe Abschnitt "Non-IFRS Performance Measures" in den MD&A.

Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Die genannten Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen haben keine standardisierte IFRS-konforme Bedeutung und sind daher nicht unmittelbar mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Nicht-IFRS-Überleitung des bereinigten EBITDA

Das EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die einen Hinweis auf die Fähigkeit des Unternehmens liefert, durch seinen Geschäftsbetrieb Gewinne zu generieren, ohne die Finanzierungsentscheidungen des Managements und die Kosten des Verbrauchs von Kapitalgütern zu berücksichtigen, die je nach Jahrgang, technologischer Währung und der durch das Management geschätzten Nutzungsdauer variieren. Das EBITDA entspricht dem Umsatzerlös abzüglich der betrieblichen Aufwendungen vor Zinsaufwendungen (-erträgen), Abschreibungen auf Sachanlagen und Ertragsteuern. Das bereinigte EBITDA wurde in dieses Dokument aufgenommen. Nach IFRS müssen Unternehmen die Kosten für aktienbasierte Vergütungen als Vergütungsaufwand ausweisen. Unter den Gegebenheiten des Unternehmens beinhalten aktienbasierte Vergütungen einen signifikanten Anteil von Beträgen, die nicht mit Zahlungsmitteln beglichen werden, sondern durch die Ausgabe von Aktien im Austausch gegen Zahlungsmittel. Aus diesem Grund hat das Unternehmen eine unternehmensspezifische Anpassung des EBITDA für diese Aufwendungen vorgenommen. Zudem hat das Unternehmen eine unternehmensspezifische Anpassung des (Gewinns)/Verlusts in Verbindung mit Wechselkursen vorgenommen. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass der Cashflow vor Veränderungen beim Betriebskapital die IFRS-Leistungskennzahl ist, die am ehesten mit dem bereinigten EBITDA vergleichbar ist.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum konzernweiten Geschäftsabschluss für die drei Monate und die Gesamtjahre, jeweils bis zum 31. Dezember 2022 und 2021:

Drei Monate bis 31. Dezember Gesamtjahr bis 31. Dezember 2022 2021 2022 2021 Nettoertrag (-verlust) $ (27.582) (33.220) $ (88.306) (22.108) Bereinigt um: Erschöpfung und Abschreibung 7.068 10.526 35.449 46.074 Zinsaufwand und sonstige Finanzierungskosten 1.865 886 4.963 3.645 NRV-Anpassungen beim Bestand 366 3.619 7.879 5.746 Aktienbasierte Zahlungen (112) 20 467 1.059 Erträge aus Derivaten (451) Kosten im Zusammenhang mit COVID 1.590 1.693 9.582 Fremdwährungs- und sonstige Rückstellungen 907 (280) 2.322 (583) Wertminderung 18.000 35.000 50.000 35.000 Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Kosten 1.665 Ertragssteuern (1.049) 702 (1.470) 25.103 Bereinigtes EBITDA $ (537) 18.843 $ 12.997 104.732

Nicht-IFRS-Überleitung des bereinigten Nettoertrags (-verlusts)

Der bereinigte, den Aktionären zurechenbare Nettoertrag (-verlust) entspricht dem den Aktionären zurechenbarem Nettoertrag (-verlust), bei Ausblendung bestimmter Auswirkungen, nach Steuern, wie z. B. der nicht zahlungswirksamen Erschöpfungsabschreibung aufgrund der Akquisition von Corona, Wertminderungen und die Rückbuchung von Wertminderungen, Abschreibung von Vermögenswerten und bestimmte nicht zahlungswirksame und einmalige Posten, darunter aktienbasierte Vergütungen und Wechselkursverluste (-erträge). Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass bestimmte Investoren diese Informationen als Ergänzung der konventionellen, IFRS-konformen Kennzahlen verwenden möchten, um die Performance des Unternehmens und seine Fähigkeit, Cashflows zu generieren, zu bewerten. Dementsprechend besteht ihr Zweck darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen. Sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für IFRS-konforme Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des bereinigten Nettoertrags (-verlusts) zum konzernweiten Geschäftsabschluss für die drei Monate und die Gesamtjahre, jeweils bis zum 31. Dezember 2022 und 2021:

Drei Monate bis 31. Dezember Gesamtjahr bis 31. Dezember (In Tausend US-Dollar) 2022 2021 2022 2021 Aktionären zurechenbarer Nettoertrag (-verlust) (26.456 (34.716 (87.503 (27.363 Nicht zahlungswirksame Erschöpfungsabschreibung für den Erwerb von Corona 772 2.084 5.300 9.329 Zurückgestellte Steuerrückerstattung auf die Erschöpfungsabschreibung der Corona-Übernahme (235 (284 (1.614 (2.831 NRV-Anpassungen beim Bestand 366 3.619 7.879 5.746 Aktienbasierte Vergütungen (112 20 467 1.059 Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Kosten 1.665 Erträge aus Derivaten (451 Wechselkursverlust (-ertrag) 907 (280 2.322 (583 Wertminderung von Vermögenswerten 18.000 35.000 50.000 35.000 Aktionären zurechenbarer bereinigter Nettoertrag (-verlust) (6.758 5.443 (23.149 21.571

Förderkosten je zahlbare Unze Silberäquivalent und zahlbares Pfund Kupferäquivalent

Das Unternehmen verwendet die Nicht-IFRS-Kennzahl der Förderkosten pro Unze Silberäquivalent und pro zahlbares Pfund Kupferäquivalent, um die Betriebsperformance zu steuern und zu bewerten. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass einige Investoren diese Informationen als Ergänzung zu den konventionellen, nach IFRS-konform berechneten Kennzahlen verwenden, um die Performance des Unternehmens und seine Fähigkeit zu beurteilen, Cashflows zu generieren. Dementsprechend besteht ihr Zweck darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen. Sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für IFRS-konform erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Nach Ansicht des Unternehmens sind die Umsatzkosten pro zahlbarer Unze Silberäquivalent und zahlbarem Pfund Kupferäquivalent am ehesten mit den Förderkosten pro zahlbarer Unze Silberäquivalent, zahlbarem Pfund Kupferäquivalent und zahlbarem Pfund Zinkäquivalent vergleichbar. Aus diesem Grund wurde die Berechnungen dieser Kennzahl in die Überleitungen der nachstehenden Tabellen aufgenommen.

Allgemeine Unterhaltskosten pro zahlbarer Unze Silberäquivalent und zahlbarem Pfund Kupferäquivalent

Die allgemeinen Unterhaltskosten (All-In Sustaining Cost, AISC) sind eine Nicht-IFRS-Kennzahl und wurden auf der Grundlage im Juni 2013 veröffentlichten Richtlinien des World Gold Council ("WGC") berechnet. Der WGC ist keine regulierende Branchenorganisation und nicht befugt, Rechnungslegungsstandards für Offenlegungsanforderungen auszuarbeiten. Andere Bergbauunternehmen können die allgemeinen Unterhaltskosten aufgrund von Unterschieden bei den zugrundeliegenden Rechnungslegungsprinzipien und -grundsätzen sowie aufgrund von Unterschieden bei der Definition von Unterhalts- und Entwicklungsinvestitionen anders berechnen.

Die allgemeinen Unterhaltskosten sind eine breiter gefasste Kennzahl für die konsolidierte Betriebsperformance des Unternehmens als die Förderkosten pro Unze/Pfund, da sie eine bessere Sichtbarkeit, Vergleichbarkeit und Darstellung der Gesamtkosten in Verbindung mit der Produktion von Silber und Kupfer der gegenwärtigen Betriebstätigkeit des Unternehmens ermöglichen.

Das Unternehmen definiert erhaltende Investitionsausgaben als "Kosten, die anfallen, um die gegenwärtigen Produktionskapazitäten der bestehenden Anlagen gemäß eines geplanten konstanten Produktionsniveaus aufrechtzuerhalten, ohne eine Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen, zukünftige Erträge oder Verbesserungen bei Ausbeute oder Gehalt zu bewirken. Erhaltungskapital umfasst die Kosten, die für die Verbesserung/Aufwertung von Anlagen auf Mindeststandards für Zuverlässigkeit, Umwelt- oder Sicherheitsanforderungen notwendig sind. Aufwendungen für Erhaltungskapital schließen alle Ausgaben für die neuen Projekte des Unternehmens und bestimmte Ausgaben für den laufenden Betrieb, die als expansiv gelten, aus."

Die konsolidierten allgemeinen Unterhaltskosten umfassen die gesamten Förderkosten der Produktion, die in den Bergbaubetrieben des Unternehmens anfallen, einschließlich der Verarbeitungs- und Raffinationskosten sowie der Vertriebskosten, die die Grundlage für die gesamten Förderkosten des Unternehmens bilden. Darüber hinaus schließt das Unternehmen erhaltende Investitionsausgaben sowie allgemeine Verwaltungskosten ein. In den allgemeinen Unterhaltskosten der einzelnen Bergwerke sind bestimmte unternehmensinterne und nicht zahlungswirksame Posten wie allgemeine Verwaltungskosten und aktienbasierte Vergütungen nicht inbegriffen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass diese Kennzahl die Gesamtkosten der Produktion von Silber und Kupfer im laufenden Betrieb widerspiegelt und dem Unternehmen und anderen Stakeholdern des Unternehmens ergänzende Informationen über die Betriebsperformance des Unternehmens und die Fähigkeit zur Generierung von Cashflows liefert. Da die Kennzahl darauf abzielt, die vollständigen Kosten der Silber- und Kupferproduktion im laufenden Betrieb darzustellen, werden neues Projektkapital und Expansionskapital im laufenden Betrieb nicht berücksichtigt. Bestimmte andere zahlungswirksame Ausgaben, einschließlich Steuerzahlungen, Dividenden und Finanzierungskosten, sind ebenfalls nicht enthalten.

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Überleitung der Förderkosten zu den Umsatzkosten, wie sie in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens für die drei Monate und Gesamtjahre bis zum 31. Dezember 2022 und 2021 ausgewiesen sind:

Drei Monate bis Drei Monate bis (in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 Yauricocha Bolivar Cusi Konsolidiert Yauricocha Bolivar Cusi Konsolidiert Förderkosten je Tonne verarbeitetes Erz Umsatzkosten 18.670 13.981 6.973 39.624 24.695 15.393 6.465 46.553 Rückbuchung: Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer 514 514 (748) (748) Rückbuchung: Abschreibungen/sonstige Anpassungen (3.946) (2.854) (1.033) (7.833) (5.564) (3.790) (1.549) (10.903) Rückbuchung: Veränderung des Fertigwarenbestands (29) (31) (914) (974) (471) (151) 68 (554) Förderkosten insgesamt 15.209 11.096 5.026 31.331 17.912 11.452 4.984 34.348 Verarbeitete Tonnen 152.586 270.313 72.081 494.980 277.531 227.722 84.804 590.057 Förderkosten je verarbeitete Tonne 99,67 41,05 69,74 63,30 64,54 50,29 58,77 58,21

Zwölf Monate bis Zwölf Monate bis (in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 Yauricocha Bolivar Cusi Konsolidiert Yauricocha Bolivar Cusi Konsolidiert Förderkosten je Tonne verarbeitetes Erz Umsatzkosten 97.463 63.331 25.853 186.647 105.665 57.415 27.715 190.795 Rückbuchung: Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer (4.266) (4.266) Rückbuchung: Abschreibungen/sonstige Anpassungen (19.738) (13.339) (4.175) (37.252) (24.899) (15.963) (7.110) (47.972) Rückbuchung: Veränderung des Fertigwarenbestands (1.771) (910) (553) (3.234) 814 1.736 190 2.740 Förderkosten insgesamt 75.954 49.082 21.125 146.161 77.314 43.188 20.795 141.297 Verarbeitete Tonnen 1.053.980 941.910 291.907 2.287.797 1.256.847 1.349.602 295.771 2.902.220 Förderkosten je verarbeitete Tonne 72,06 52,11 72,36 63,89 61,51 32,00 70,31 48,69

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zu den Förderkosten und den allgemeinen Unterhaltskosten pro zahlbarem Pfund Kupferäquivalent für die drei Monate und das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2022 bzw. 2021 von Yauricocha:

YAURICOCHA Drei Monate bis Gesamtjahr bis (in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 Förderkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent Förderkosten insgesamt 15.209 17.912 75.954 77.314 Veränderung des Fertigwarenbestands 29 471 1.771 (814) Förderkosten des Umsatzes, insgesamt 15.238 18.383 77.725 76.500 Verarbeitungs- und Raffinationskosten 2.868 8.534 23.892 35.634 Vertriebskosten 438 1.026 2.909 4.670 Allgemeine Verwaltungskosten 2.949 2.166 9.967 9.344 Erhaltende Investitionsausgaben 2.709 5.235 13.903 18.843 Allgemeine Unterhaltskosten 24.202 35.344 128.396 144.991 Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.) 4.819 11.427 34.782 52.251 Förderkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent (USD) 3,16 1,61 2,23 1,46 Allgemeine Unterhaltskosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent (USD) 5,02 3,09 3,69 2,77

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zu den Förderkosten und den allgemeinen Unterhaltskosten pro zahlbarem Pfund Kupferäquivalent für die drei Monate und das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2022 bzw. 2021 von Bolivar:

BOLIVAR Drei Monate bis Gesamtjahr bis (in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 Förderkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent Förderkosten insgesamt 11.096 11.452 49.082 43.188 Veränderung des Fertigwarenbestands 31 151 910 (1.736) Förderkosten des Umsatzes, insgesamt 11.127 11.603 49.992 41.452 Verarbeitungs- und Raffinationskosten 2.977 2.435 8.865 14.240 Vertriebskosten 1.596 728 4.443 3.986 Allgemeine Verwaltungskosten 1.994 1.181 4.780 5.997 Erhaltende Investitionsausgaben 5.601 2.870 16.783 14.551 Allgemeine Unterhaltskosten 23.295 18.817 84.863 80.226 Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.) 6.321 2.194 16.745 19.033 Förderkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent (USD) 1,76 5,29 2,99 2,18 Allgemeine Unterhaltskosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent (USD) 3,69 8,58 5,07 4,22

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zu den Förderkosten und den allgemeinen Unterhaltskosten je zahlbare Unze Silberäquivalent für die drei Monate und das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2022 bzw. 2021 von Cusi:

CUSI Drei Monate bis Gesamtjahr bis (in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 Förderkosten je zahlbare Unze Silberäquivalent Förderkosten insgesamt 5.026 4.984 21.125 20.795 Veränderung des Fertigwarenbestands 914 (68) 553 (190) Förderkosten des Umsatzes, insgesamt 5.940 4.916 21.678 20.605 Verarbeitungs- und Raffinationskosten 466 1.061 1.643 3.899 Vertriebskosten 358 342 1.128 1.227 Allgemeine Verwaltungskosten 710 928 2.267 2.449 Erhaltende Investitionsausgaben 564 1.536 3.248 6.537 Allgemeine Unterhaltskosten 8.038 8.783 29.964 34.717 Silberäquivalent zahlbare Unzen (Tsd.) 363 416 1.293 1.233 Förderkosten je zahlbare Unze Silberäquivalent (USD) 16,35 11,80 16,77 16,71 Allgemeine Unterhaltskosten je zahlbare Unze Silberäquivalent (USD) 22,14 21,09 23,17 28,15

KONSOLIDIERT Drei Monate bis Gesamtjahr bis (in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 Förderkosten des Umsatzes, insgesamt 32.305 34.902 149.395 138.557 Allgemeine Unterhaltskosten 55.534 62.944 243.223 259.934 Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.) 13.260 15.240 58.581 76.355 Förderkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent (USD) 2,44 2,29 2,55 1,81 Allgemeine Unterhaltskosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent (USD) 4,19 4,13 4,15 3,40

Sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen verwendet sonstige Finanzkennzahlen, deren Darstellung nicht als Ersatz für andere IFRS-konforme Zwischensummen oder Gesamtwerte dient, sondern vielmehr in Verbindung mit diesen IFRS-Kennzahlen zu bewerten ist. Folgende sonstige Finanzkennzahlen werden verwendet:

Operativer Cashflow vor Veränderung des Betriebskapitals schließt die Veränderung beim Betriebskapital Betriebskapitals von Berichtsperiode zu Berichtsperiode aus, einschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Forderungen, vorausbezahlter Ausgaben, Kautionen, Bestände, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten sowie die Auswirkungen von Wechselkursen auf diese Posten.

Die oben beschriebenen Begriffe haben keine standardisierte IFRS-Definition. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Definitionen des Unternehmens mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar sind. Die Geschäftsleitung des Unternehmens ist der Überzeugung, dass ihre Veröffentlichung Anlegern nützliche Informationen liefert, da der durch die Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals die Veränderungen bei Betriebskapital-Posten ausblendet. Aus Sicht der Geschäftsleitung ermöglichen diese Kennzahlen nützliche Einblicke in den Cashflow des Unternehmens und haben Aussagekraft bei der Bewertung der bisherigen finanziellen Performance des Unternehmens oder seiner Zukunftsperspektiven. Die am ehesten vergleichbare IFRS-Kennzahl ist der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf "grünen Metallen" wie die Produktion von Kupfer, Zink und Blei mit Edelmetall-Nebenprodukten. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Mine Bolivar in Mexiko. Das Unternehmen priorisiert dabei die Sicherheit und Produktivität seiner produzierenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Nähere Informationen zu Sierra Metals sind verfügbar unter www.sierrametals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Performance von Sierra und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf solche zukünftigen Ereignisse und die erwartete Performance wider, auf der Grundlage einer Reihe von angenommenen wirtschaftlichen Bedingungen und Handlungen, einschließlich der Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens, der Durchführung der Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens, des Ausbleibens wesentlicher Änderungen, die sich nachteilig auf das Unternehmen, seine Grundstücke oder seine Produktionsschätzungen auswirken (die die Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Gewinnungszeitpunkte und Gewinnungsratenschätzungen voraussetzen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder geopolitische Unwägbarkeiten bei Produktion, Belegschaft, Geschäftstätigkeiten, Betrieb und Finanzlage des Unternehmens beeinträchtigt werden können), der erwarteten Trends bei Mineralienpreisen, Inflation und Wechselkursen, der Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen sowie des Ausbleibens erheblicher Unterbrechungen, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen. In bestimmten Fällen können Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, anhand von Wörtern wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "vermuten", "glauben" oder Variationen solcher Begriffe, Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden", "werden" oder "erreicht werden", der Verneinung dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkannt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen jene, die sich auf die Prognosen des Unternehmens in Bezug auf den Zeitpunkt und die Höhe der zukünftigen Produktion sowie auf seine Erwartungen hinsichtlich der Betriebsergebnisse, die erwarteten Kosten, die Anforderungen und Fristen für die Erteilung von Genehmigungen, die erwarteten Marktpreise für Metalle, die Fähigkeit des Unternehmens, die vertraglichen, genehmigungsrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, die Formalisierung des Refinanzierungsvertrags und den damit verbundenen Zeitplan sowie den Zeitpunkt der Konferenzschaltung der Unternehmensleitung zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Performance von Sierra erheblich von der erwarteten Performance abweicht, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen genannt werden, einschließlich der Risiken, dass die zugrundeliegenden Erwartungen nicht erfüllt werden, und die Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens vom 28. März 2023 für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com einsehbar.

Die vorstehend genannten Risikofaktoren sind keine vollständige Auflistung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind daher naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder sonstige künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, welche in die Zukunft gerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

