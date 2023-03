Um den Erwerb des Uis-Lithiumprojekts in Namibia vollständig abzuschließen, muss Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) verschiedene Leistungen darunter auch bestimmte vertraglich festgelegte Explorationsleistungen erbringen. Einen Teil dieser Anforderungen hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten bereits erfüllt, sodass der Erwerb der ersten 80%igen Beteiligung an der Explorationslizenz EPL 8535 inzwischen abgeschlossen werden konnte.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...