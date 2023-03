Der Papst in Daunenjacke, Barack Obama und Angela Merkel beim vertrauten Tête-à-Tête am Strand oder Donald Trump bei seiner Verhaftung - was aussieht wie Paparazzi-Fotos, sind in Wirklichkeit realistische Fake-Fotos, die von einer KI generiert wurden. Nun hat das KI-System Midjourney seine kostenlosen Testversionen eingestellt, mit denen diese Deepfakes generiert wurden. Der KI-Bildgenerator Midjourney ist darauf spezialisiert, in wenigen Minuten auf Sprachbefehl eines Users jedes beliebige Foto zu erzeugen - sei es noch so abgefahren. Da entstehen dann schon mal Bilder, die Donald Trump zeigen, wie er versucht, vor der Polizei zu flüchten. Oder auch Angela Merkel, die zusammen mit ihrem "Schatz" Barack Obama ein Eis schleckt und ihm dabei verliebt in die Augen ...

