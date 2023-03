Einzigartiger Marktplatz für Business-to-Enterprise (B2E) transformiert die Methoden der präklinischen Forschung in der Pharma- und Biotechnologiebranche

Scientist.com, der führende F&E-Marktplatz für die Biopharmabranche, meldet, dass er von Fortune zum elftinnovativsten Unternehmen Amerikas gekürt wurde. Er wurde als fünftinnovativstesUnternehmen in Kalifornien und als achtinnovativstes Unternehmen Amerikas im Technologiesektor anerkannt.

"Was verbindet bahnbrechende wissenschaftliche Weiterentwicklungen, eine dynamische Firmenkultur und ein unentwegtes Engagement für die Förderung neuer Ideen und Lösungen?", fragte Kevin Lustig, PhD, Gründer und CEO von Scientist.com. "Die Antwort ist Innovation. Seit der Gründung ist Scientist.com geleitet von der Leidenschaft für Innovation und verfolgt das Ziel, die wissenschaftliche Forschungslandschaft zu transformieren und weltweit eine effektivere Zusammenarbeit unter Forschern zu ermöglichen."

Fortune hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungs- und Datenunternehmen Statista über 15.000 in Frage kommende Unternehmen untersucht, um die Liste zu erstellen. Jedes Unternehmen wurde in drei Bereichen beurteilt: Produktinnovation, Prozessinnovation und Innovationskultur. Die Unternehmen, die es auf die Liste geschafft haben, sind das Who's who disruptiver Unternehmen, die inzwischen bekannte Namen sind, darunter unter anderem Alphabet, Microsoft, IBM, Salesforce, Dell, Amazon und Tesla. Scientist.com nimmt in den beiden Kategorien Prozessinnovation und Innovationskultur den dritten Platz unter allen Unternehmen ein.

"Scientist.com hat eine Lösung für einige der größten Probleme geschaffen, vor denen biopharmazeutische Forschungsorganisationen aktuell stehen, wie etwa die sinkende F&E-Effizienz und die steigenden Kosten für die Markteinführung neuer Medikamente", sagte Chris Petersen, Gründer und CTO von Scientist.com. "Durch die Beseitigung von Formalitäten und Bürokratie und die Schaffung eines stärker automatisierten und intelligenten F&E-Prozesses trägt Scientist.com dazu bei, heute die wichtigen Entdeckungen von morgen zu machen."

Scientist.com wurde kürzlich als "BioPharma-Gesamtlösung des Jahres" bei den BioTech Breakthrough Awards 2022 anerkannt. Überdies wurde das Unternehmen in die "Honor Roll" des Magazins Inc. aufgenommen, weil es von 2017 bis 2021 und damit fünf Jahre in Folge eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Amerika war und einen herausragenden 9. Platz erzielte.

Über Scientist.com

Scientist.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftler weltweit zu befähigen und zu verbinden. Die digitale Forschungsplattform des Unternehmens kombiniert einen maßgeschneiderten, cloud-nativen Technologiestack mit gewissenhaftem und wissenschaftlichem Kundensupport, um Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, innovativere Experimente mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand durchzuführen. Mittels eigens entwickelter Modelle für maschinelles Lernen liefert Scientist.com umsetzbare Erkenntnisse, die zur Verbesserung der operativen Effizienz und zu einem effektiven Forschungsmanagement führen. Scientist.com verbindet die weltweit führenden Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) mit dem weltweit größten Netzwerk von wissenschaftlichen Anbietern.

