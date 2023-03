EMIT IMAGING, Inc. ("EMIT" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Dr. Matthew Silva zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

EMIT IMAGINGEMIT IMAGING ist weltweit führend auf dem Gebiet der Kryo-Fluoreszenz-Tomographie (CFT), einer innovativen Bildgebungstechnologie, die von Forschern weltweit in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Wissenschaft eingesetzt wird. Die Bildgebungsplattform XerraTM von EMIT basiert auf hochmoderner Technologie, die hochempfindliche und hochauflösende 3D-Fluoreszenzbilder von biologischen Proben liefert.

Dr. Silva bringt vielfältige Erfahrungen und Fachkenntnisse aus Wissenschaft und Wirtschaft in diese Position ein, wobei er sich insbesondere auf eine technische Ausbildung in Biomedizintechnik und frühere Führungspositionen in der Pharmaindustrie sowie im wissenschaftlichen Dienstleistungssektor stützt. Bis vor kurzem war Dr. Silva CEO von Invicro, LLC, einem Auftragsforschungsinstitut für Bildgebung und Tochterunternehmen von REALM IDx/Konica Minolta.

"Wir freuen uns sehr, dass Dr. Silva dem EMIT-Team beitritt", sagte Dr. Jack Hoppin, Gründerund Vorstandsvorsitzender von EMIT. "Matt ist die Person mit dem umfassendsten Wissen über Bildgebungsmodalitäten und -anwendungen, mit der ich je gearbeitet habe. Die Kombination dieses Wissens und dieser Perspektive mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und Innovation machen ihn zur perfekten Führungskraft, um EMIT in die Zukunft zu geleiten."

Dr. Silva ergänzte: "Ich fühle mich geehrt, dem Unternehmen in einer so spannenden Zeit beizutreten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von EMIT IMAGING, um weiterhin innovative Lösungen zur Verbesserung der Forschung zu liefern. Insbesondere freue ich mich über die Möglichkeit, den Einsatz der CFT und des Xerra-Bildgebungssystems in der Pharma- und Biotechnologiebranche auszuweiten."

Über EMIT IMAGING

EMIT IMAGING ist führend auf dem Gebiet der Kryo-Fluoreszenz-Tomographie (CFT) und leistet Pionierarbeit in den Bereichen Hardware, Software und Data Science. Die Bildgebungsplattform XerraTM von EMIT ist eine hochmoderne Technologie, die hochempfindliche und hochauflösende 3D-Bilder von biologischen Proben liefert und von pharmazeutischen, biotechnologischen und akademischen Forschern weltweit eingesetzt wird, um die wissenschaftliche und medizinische Forschung voranzutreiben. Weitere Informationen über EMIT finden Sie unter www.emitimaging.com.

