Angeblicher Kryptobetrüger: Do Kwon wird seit Monaten weltweit gesucht. Wer ist der Gründer der Kryptoprojekte Terra und Luna? Was droht ihm jetzt? Wie ist aktuell die Lage von Do Kwon? Do-Hyung Kwon wurde am 23. März in Podgorica, der montenegrinischen Hauptstadt, festgenommen. Mit gefälschten Dokumenten wollte er mit einem Privatflugzeug nach Dubai weiterreisen, sitzt jetzt aber im Gefängnis in Montenegro. Bald könnte aber seine Auslieferung an einen anderen Staat anstehen. Sowohl die USA als auch Südkorea haben ihn wegen angeblichen Betrugs mit Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...