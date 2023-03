Weltweit stellen Anbauer einen erhöhten Cannabinoidgehalt und eine verbesserte Pflanzenmorphologie mit der VYPR-Produktlinie von Fluence fest

Fluence, ein weltweiter Marktführer bei energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, unterstützt Cannabisanbauern rund um den Globus dabei, ihre Betriebsabläufe zu stabilisieren, indem er ihnen hilft, trotz des anhaltenden Gegenwinds in der Branche und der Volatilität des Energiemarktes Kosteneinsparungen zu erzielen.

Cannabisanbauer spüren weltweit die Auswirkungen höherer Betriebskosten aufgrund von Lieferkettenproblemen und volatilen Energiepreisen. Vor diesem Hintergrund ist es für Anbauer wichtiger denn je, in zuverlässige, kostensparende Lösungen zu investieren und diese zu integrieren. Die LED-Technologie der VYPR-Serie von Fluence bietet den Anbauern mehr Kontrolle über ihre Energiekosten und eine bessere Möglichkeit, das Lichtspektrum an die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzen anzupassen.

Der Austausch alter Natriumdampf-Hochdruck-Beleuchtungssysteme (HPS) gegen die energieeffizienten und umweltfreundlichen LED-Leuchten von Fluence gehört zu den einfachsten Maßnahmen zur Senkung der Kosten, Steigerung der Energieeffizienz und Verringerung der Nutzung lokaler Stromnetze. Cannabisanbauer weltweit darunter viele in Nordamerika konnten außerdem ihre Kapitalkosten senken, indem sie von der umfassenden Erfahrung und Beratung von Fluence Gebrauch machten, um ihren Partnern dabei zu helfen, in Ländern mit qualifizierten Programmen Rabatte oder Subventionen zur Förderung der Energieeffizienz in Anspruch zu nehmen.

"Die LED-Beleuchtungslösungen von Fluence helfen Cannabisanbauern in Nordamerika und ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika, ihre betriebliche Effizienz und Rentabilität zu steigern", so Steve Graves, Senior Vice President of Strategy and Product bei Fluence. "Die VYPR-Produktlinie ermöglicht Anbauern, ihre HPS-Beleuchtungssystemen zu ersetzen und jedes Jahr Zehntausende von US-Dollar an Energiekosten einzusparen."

Die Gartenbau- und Technikexperten von Fluence helfen den Partnern, Beleuchtungslösungen zu entwerfen, zu konfigurieren und zu installieren, die sich an den jeweiligen Standort anpassen und ihre Ziele in Bezug auf Pflanzenwachstum und -konsistenz erfüllen. Bisher mussten Anbauer die Umgebungssteuerung auf die hohe Wärmeabgabe von HPS-Scheinwerfern einstellen. Nun können VYPR-Leuchten und alle anderen LED-Beleuchtungen von Fluence die Beeinträchtigung des Anbaus durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit vermeiden. Die hauseigenen Forschungs- und Gartenbauteams von Fluence arbeiten vor, während und nach der Installation eng mit den Partnern zusammen, um die Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten optimal zu nutzen, die LEDs für das Pflanzenwachstum und Betriebe jeder Größe bieten.

Chroni-Co, ein südafrikanisches landwirtschaftliches Familienunternehmen in zehnter Generation, hatte sich im Jahr 2019 dafür entschieden, medizinisches Cannabis in sein Portfolio aufzunehmen. Sie wandten sich an Fluence, weil das Unternehmen branchenweit führend bei LED-Wachstumslampen ist und eine professionelle Unterstützung für Unternehmen anbietet, die in die Cannabisproduktion einsteigen oder diese bereits betreiben. Chroni-Co hat die gesamte Palette der Fluence-Produkte zur Verbesserung von Produktion, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit genutzt und VYPR 2P, VYPR 3P und SPYDR 2X integriert, um den Übergang zum Cannabisanbau zu erleichtern und die Herausforderung zu bewältigen, eine Warmwetterpflanze anzubauen, die dem kalten südafrikanischen Winter trotzen muss.

"Als Neuling im Sektor des medizinischen Cannabis wollten wir einen Beleuchtungsanbieter mit nachweislicher Erfolgsbilanz bei der Unterstützung erfolgreicher Cannabisanbauten auf globaler Ebene finden, der sich auf Wissenschaft und Forschung stützt", berichtet James Simpson, Director und Gründer von Chroni-Co. "Nach dem Treffen mit Fluence wussten wir, dass wir den perfekten Partner gefunden hatten. Die Lösungen VYPR und SPYDR von Fluence haben uns geholfen, unsere Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig unsere Betriebskosten zu senken. Und noch wichtiger: Sie haben uns dabei geholfen, unseren Kunden ein besseres und konsistenteres Produkt zu liefern."

Die ersten Ergebnisse bei Chroni-Co sind ausgesprochen vielversprechend: Fluence-LEDs bewirkten einen 30-prozentigen Anstieg des Cannabinoidgehalts und eine verbesserte Morphologie der Cannabispflanzen ein Beweis für die Fähigkeit von Fluence-Produkten wie VYPR und SPYDR, durch ein besseres Wärmemanagement und die Kompensation des Mangels an Sonnenlicht sehr erfolgreiche, umweltfreundliche Cannabisernten in rauen Winterumgebungen zu ermöglichen.

"Die treibende Kraft von Fluence ist die Motivation, unseren wissenschaftlich orientierten Partnern dabei zu helfen, ein konsistenteres Produkt und ein gesünderes Endergebnis zu erreichen", so Timo Bongartz, General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Fluence. "Mit der LED-Technologie von Fluence ist das medizinische Cannabis von Chroni-Co zu einer hochwertigen Pflanze geworden, die nun an Patienten in ganz Deutschland verkauft wird ein Beweis für die Qualität des Produkts und die voranschreitende Globalisierung des Cannabismarktes, an der wir teilhaben."

LED-Beleuchtungslösungen von Fluence können von lizenzierten Anbauern in Ländern erworben werden, in denen der Anbau von Cannabis gesetzlich erlaubt ist. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und setzt sich für eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshausanbauern ein. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit der Signify-Sparte Digital Solutions. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence.science.

