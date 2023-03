Klas, ein weltweit führender Anbieter von Edge-Intelligence-Lösungen, hat ein neues robustes Compute Module auf den Markt gebracht, das VoyagerVM 4.0, das auf dem neuen Intel® Xeon® D-Embedded-Prozessor basiert (früher bekannt als Ice Lake D). Das innovative Design integriert die neueste Edge-Computing-Technologie und stellt eine Erweiterungsschnittstelle bereit, um agilere und offenere Bereitstellungen am Netzwerkrand zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005475/de/

VoyagerVM 4.0. An enterprise-grade server for extreme edge environments, built on the latest Intel Xeon D processor (Ice Lake D). (Photo: Business Wire)

Das robuste Design des VoyagerVM 4.0 ermöglicht den Dauerbetrieb in leistungsbeschränkten und rauen Umgebungsbedingungen in einem weiten Temperaturbereich, ohne dass die Leistung darunter leidet. Seine kompakte Größe macht ihn zur idealen Edge-Computing-Plattform für die Schwerindustrie, autonome Fahrzeuge, intelligentes Transportwesen und militärische Anwendungen.

Mit dem neuen Intel-Prozessor ist VoyagerVM 4.0 2,32-mal schneller als frühere Generationen, wobei er hardwarebasierte Sicherheit und KI-Beschleunigung integriert. VoyagerVM 4.0 ist das erste kompakte Modul, das die Sicherheitsarchitektur für verschiedene Cloud- und Softwareanbieter-Stacks unterstützt, die rechenintensive Anwendungen von ML/KI in Umgebungen ausführen können, die getrennt oder nur zeitweise verbunden sind.

"Eine wichtige Anforderung in den Programmen unserer Kunden ist die Bereitstellung einer Open-Edge-Architektur, die innovationsfreundlich und zukunftssicher ist", sagte John Gallager, CEO von Klas. "Bei der Entwicklung von VoyagerVM 4.0 wurden die Kundenwünsche berücksichtigt und ein entscheidender Fortschritt in der Art und Weise erreicht, wie wir die Infrastruktur am Netzwerkrand konstruieren und bereitstellen, damit die Unmengen nicht ausgelasteter Rechenleistung am Netzwerkrand beseitigt werden."

Hauptmerkmale von VoyagerVM4.0:

Prozessor: Intel® Xeon® D (10 Kerne)

Speicher: 4 X NVMe-basierte selbstverschlüsselnde Laufwerke

Vernetzung: 4 x SFP28 (100 Gbit/s Durchsatz)

Erweiterungsschnittstelle: PCIe 4.0

Niedriger Stromverbrauch: 9 36 VDC (120 Watt)

VoyagerVM 4.0 ist robust konstruiert und entspricht dem Standard für TrueTatical entwickelt, um Stürze, Stöße, Vibrationen und extreme Temperaturen auszuhalten.

Die VoyagerVM 4.0-Erweiterungsschnittstelle ermöglicht eine Neukonfiguration vor Ort durch Hinzufügen von Grafikprozessoren (GPU), Network Attached Storage (NAS) und anderen zukünftigen Funktionen, ohne dass Werkzeuge dafür benötigt werden.

"Auf die herkömmliche Weise ist die Bereitstellung von IT und Betriebstechnologie (OT) am Netzwerkrand umständlich, und aus Sicherheitssicht sind die Architektur und das Netzwerk dann in der Zeit eingefroren", sagte Frank Murray, CTO von Klas. "Mit VoyagerVM 4.0 haben wir die Initiative ergriffen, den Edge zu öffnen, um Kunden die Flexibilität eines Netzwerkrands zu geben, der ohne größere architektonische Änderungen oder sicherheitstechnische Beeinträchtigungen mit neuen Funktionen skaliert werden kann."

VoyagerVM 4.0 ist mit der Chassis- und Zubehörpalette von Voyager kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.klasgroup.com/products/voyager-vm-4-0/

Über Klas

Klas ist ein Engineering- und Designunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Kommunikationslösungen für den Netzwerkrand. Die Spezialität des Unternehmens ist die Integration von Enterprise-Networking-Funktionen global führender IT-Unternehmen mit speziell entwickelten Hardware- und Softwareplattformen, die darauf ausgelegt sind, den Marktanforderungen gerecht zu werden und den härtesten Umgebungsbedingungen zu widerstehen. Klas arbeitet mit strategischen Partnern wie Cisco, Dell und Microsoft zusammen, um Edge-Bereitstellungen in Behörden, Transport- und Automobilbranchen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.klasgroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005475/de/

Contacts:

Gina Whelan

Klas

sales@klasgroup.com