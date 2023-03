ALTF42, die offizielle Nachfolgeversion von ALTF4, ist berüchtigt für seinen extrem hohen Schwierigkeitsgrad

Kontinuierliche Updates während der Early-Access-Phase, um Spielsysteme und unterstützte Sprachen hinzuzufügen

Gravity (NASDAQ: GRVY), ein weltweit tätiges Spieleunternehmen, hat am 31. März 2023 sein neues 3D-Platformer-Spiel ‚ALTF42' als Early-Access-Version auf Steam veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005346/de/

ALTF42, der 3D-Plattformer-Nachfolger von ALTF4 im Permadeath-Stil, ist ab dem 31. März als Early Access-Version auf Steam erhältlich (Grafik: Gravity)

Gravity wird die Services für ‚ALTF42' übernehmen, ein 3D-Platformer-Spiel im Permadeath-Stil, das von PUMKIM, einem koreanischen Spieleentwickler, auf der Grundlage seines über die Jahre angesammelten globalen Publishing-Know-hows entwickelt wurde. ALTF42 ist der offizielle Nachfolger von ‚ATLF4' und bietet einen noch höheren Schwierigkeitsgrad mit noch gefährlicheren Fallen als die Vorgängerversion. Der Vorgänger, ALTF4, erfreute sich bei Nutzern auf der ganzen Welt großer Beliebtheit und führte die Liste der STOVE-Bewertungen mit 70.000 gleichzeitigen Zuschauern auf Twitch an.

Da das Spiel nach der Tastenkombination für das erzwungene Herunterfahren ‚ALT+F4' benannt ist, wird während des Spiels ständig der Wunsch geweckt, das Spiel gewaltsam zu beenden. Das Spiel ist jedoch erst beendet, wenn die Ritterfigur die Etappen mit verschiedenen Fallen überwindet und ein bestimmtes Ziel erreicht, ohne dabei ihr Leben zu verlieren. Dieses Spiel erregt die Aufmerksamkeit vieler Nutzer weltweit, da es im Gegensatz zur einfachen Funktionsweise einen unüberwindbaren Schwierigkeitsgrad aufweist.

In der Steam Early Access-Version von ALTF42 können die Nutzer zwar nur bestimmte Abschnitte des Spiels spielen, aber sie können die meisten Kernsysteme erleben. In dieser Version werden nur zwei Sprachen, Koreanisch und Englisch, unterstützt, und Spielsysteme wie Gegenstände, Kostüme, Fallen und unterstützte Sprachen werden nach und nach durch regelmäßige Updates ergänzt.

Yoo Joon, Business Team Leader bei Gravity, sagte: "Gravity stellt ALTF42 vor, den offiziellen Nachfolger von ALTF4, das von vielen Nutzern auf der ganzen Welt geliebt wird. Ich empfehle sehr, das Spiel auszuprobieren, da die Nutzer die meisten Systeme des Spiels schon im Voraus erleben können, sogar in der Early Access-Version, die dieses Mal veröffentlicht wird. Beginnend mit ALTF42 planen wir, nacheinander Konsolentitel verschiedener Genres einzuführen, für die wir globale Publishing-Verträge abgeschlossen haben. Wir freuen uns über Ihr anhaltendes Interesse und Ihre Unterstützung."

Weitere Informationen zu ALTF42 Early Access finden Sie auf der offiziellen Stream-Website für ALTF42 (https://store.steampowered.com/app/2187230/ALTF42/ und Anfragen zur Veröffentlichung des Spiels können per E-Mail (startgravity@gravity.co.kr) gestellt werden.

Über Gravity

Gravity Co., Ltd ist ein koreanisches Spieleunternehmen, das im April 2000 gegründet wurde und an der NASDAQ (GRVY) notiert ist. Die Zahl der weltweiten kumulativen Konten von Ragnarok IP, dem repräsentativen IP von Gravity, belief sich zum 30. September 2022 auf mehr als 120 Millionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005346/de/

Contacts:

Gravity Co., Ltd.

Alex Won, IP Business Unit

+82-2-2132-7698

alexw@gravity.co.kr