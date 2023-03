Qionghai, China, 31. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone im Freihandelshafen Hainan unterstützt Chinas medizinischen Sektor bei der Expansion auf globale MärkteBoao, der Bade- und Kongressort an der Küste des Südchinesischen Meeres, hat erneut die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen. Die Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone im Freihandelshafen von Hainan, besser bekannt als Boao Hope City, hat sich zu einem wichtigen Ausgangspunkt für die Einführung innovativer internationaler Arzneimittel und medizinischer Geräte in China entwickelt. Boao Hope City, die erste und einzige medizinische Sonderzone des Landes und ein schnell wachsender internationaler Medizinpark, liegt auf beiden Seiten des Flusses Wanquan, zwischen dem Stadtzentrum von Jiaji Town und dem Hauptgebäude des Boao Forums (BFA) in Qionghai, Provinz Hainan.Eine internationale Mischung aus 25 öffentlichen und privaten medizinischen Einrichtungen hat sich bereits in der Zone niedergelassen. Weitere 20 Anlagen befinden sich im Bau oder in Planung. Die Zone hat Partnerschaften mit fast 80 multinationalen Pharma- und Medizinprodukteherstellern in 16 Ländern und Regionen weltweit aufgebaut und mehr als 300 zugelassene Medikamente und Geräte für kritische klinische Bedürfnisse genehmigt. Dank der Vorzugsbehandlung und des gestrafften Verfahrens für die Zulassung modernster Medizintechnik, neuer Arzneimittel und medizinischer Geräte aus aller Welt hat die Pilotzone eine wachsende Zahl erstklassiger medizinischer Einrichtungen angezogen. Die Krankenversicherungspläne der Zone kommen über 31 Millionen Menschen in 21 Provinzen und Gemeinden Chinas zugute. Die praxisnahe Forschung hat die Registrierung und Auflistung zugelassener Arzneimittel und Medizinprodukte in China beschleunigt. Die Pilotzone ebnet den Weg für eine bahnbrechende, gute Gesundheitsversorgung für alle.Boao Hope City hat sich seit seiner Gründung an mehreren bahnbrechenden Initiativen beteiligt. Die Zone arbeitet mit internationalen Pharmaunternehmen und Verbänden zusammen, um jedes Jahr eine breite Palette medizinischer Konferenzen und Foren zu organisieren. Sie bietet mit dem BFA eine Plattform für den internationalen akademischen Austausch in den Bereichen der Medizin und Gesundheitsfürsorge und hat sich damit als wichtiges Portal für die Öffnung des chinesischen Medizinsektors gegenüber dem Rest der Welt etabliert.Für weitere Informationen kontaktieren SieMs. Heheying@lecityhn.com (mailto:heying@lecityhn.com)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/boao-forum-tritt-in-den-gesundheitssektor-ein-301786105.htmlOriginal-Content von: Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone Administration, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095269/100905226