BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future will am Freitag (14.00 Uhr) in Berlin gegen die Beschlüsse des Ampel-Koalitionsausschusses protestieren. Nach Angaben der Polizei sind zu der Demonstration 1000 Teilnehmer angemeldet worden. Startpunkt ist laut Fridays for Future das Verkehrsministerium am Invalidenpark. Dort soll eine Petition überreicht werden, die den Rücktritt von Minister Volker Wissing (FDP) fordert. Danach soll es Richtung Kanzleramt gehen. Das Motto der Demonstration, auf der auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer sprechen wird, lautet: "Klimaziele abschaffen? Nicht mit uns!". Auch in weiteren Städten sind Proteste geplant./fdu/DP/nas