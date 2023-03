STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den gescheiterten Tarifverhandlungen:

"Nicht nur im Arbeitgeberlager, auch bei den Gewerkschaften wächst der Druck. Vor allem für Verdi-Chef Frank Werneke ist die Schlichtung ein Risiko, denn es ist nicht sicher, dass er da deutlich mehr herausholt als in freien Verhandlungen. Erst recht würde dies für unbefristete Streiks gelten, falls die Schlichtung fehlschlägt. Verdi sieht sich von einer so noch nie erlebten Mobilisierung an der Basis bestärkt, die nach dem Motto "Jetzt oder nie" einen erheblichen Lohnsprung sehen will. Die wachsenden Erwartungen könnten auch bitter enttäuscht werden."/be/DP/nas