März 2023 (ots/PRNewswire) -Das InterContinental Kaohsiung (https://www.intercontinental.com/hotels/us/en/kaohsiung-city/khhkt/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99584085&icdv=99584085&qSlH=KHHKT&setPMCookies=true&qSHBrC=IC&qDest=No.+33%2C+Xinguang+Rd.%2C+Qianzhen+Dist.%2C+Kaohsiung%2C+TW&dp=true&gclid=CjwKCAjwiOCgBhAgEiwAjv5whLhH7gv5FRCjqwgiy_d-BVHp1Ji0_7f-fKdIReBpznqF7yzFaCAGnRoCV7oQAvD_BwE&cm_mmc=PDSEA-_-G_F-GC_FS-TWN_H-GC_HS-TWN_IC_BRI_EXM_HOTEL-KHHKT&srb_u=1), ein in Taiwan ansässiges Luxushotel der IHG Hotels & Resorts, hat kürzlich mit seinem neuartigen nachhaltigen Luxuserlebnis im Herzen von Kaohsiung großes Interesse aus der ganzen Welt geweckt.Kaohsiung, Taiwans größte Hafenstadt und ein bedeutender Ballungsraum, ist seit langem als beliebtes Reiseziel (https://edition.cnn.com/travel/article/7-reasons-to-love-kaohsiung-taiwan/index.html) in Ostasien bekannt und wurde von der Reise-Website Lonely Planet als beste Touristenstadt der Welt und als "blühende Kulturstadt" (https://www.lonelyplanet.com/articles/kaohsiung-taiwans-blossoming-cultural-city) bezeichnet und von der New York Times zu einem der 52 "Orte, die man lieben muss" des Jahres 2021 (https://www.nytimes.com/interactive/2021/travel/places-to-visit-vacation.html) gekürt.Die Stadt ist auch ein wichtiges Zentrum für Konzerte und internationale Musikfestivals, die in den letzten Monaten das InterContinental Kaohsiung in den Mittelpunkt gerückt haben. Insbesondere Prominente, darunter die Backstreet Boys, Westlife und kürzlich Blackpink, haben dem InterContinental Kaohsiung ihre Betreuung während ihrer Tournee anvertraut und sich in den sozialen Medien für ihren Aufenthalt im Hotel bedankt.Eine neue Erfahrung in Sachen Nachhaltigkeit und intelligenter LuxusDas InterContinental Kaohsiung, das 2021 eröffnet wurde, um einen lebhaften inländischen Reisemarkt (https://topics.amcham.com.tw/2022/07/intercontinental-kaohsiung-brings-tailored-luxury-to-taiwans-south/) zu bedienen, befindet sich in der höchsten Luxusresidenz Taiwans - ein Beweis für die Innovationskraft des Gastgewerbes. Seit seiner Eröffnung wurde es bereits mit 15 internationalen Preisen ausgezeichnet und sein Konzept vereint drei Schlüsselelemente:"Das InterContinental Kaohsiung hat mit seiner einzigartigen Mischung aus Nachhaltigkeit, intelligenter Technologie und ausgefallenem Design bereits eine große Dynamik und ein großes Interesse erzeugt, und der jüngste Rummel hat dies noch verstärkt", so Robbert Manussen, IHG Area General Manager für Taiwan. "Wir sind begeistert von dem Erfolg dieses Standorts und sehen ihn als Beispiel für das große Zukunftspotenzial Taiwans".Das Hotel, das lokal handelt und global denkt, bietet Porsche-Hybridlimousinen an, baut ein umweltfreundliches System von der Farm bis zum Gasthof auf, indem es Lebensmittelabfälle kompostiert, den Energieverbrauch aktiv anpasst und wiederverwertbare Ausstattungsgegenstände anbietet und außerdem Waren von lokalen Händlern bezieht. Es verfügt über 253 Gästezimmer, die alle mit intelligenter Technologie ausgestattet sind, einschließlich integrierter digitaler Sprachsteuerung und anderer intelligenter Technologien, die dem Aufenthalt eine moderne Note verleihen. Die Einrichtung der Zimmer ist im klassischen Art-Déco-Stil gehalten, während das Design des Gebäudes selbst vom Hafen von Kaohsiung und dem Meer inspiriert ist und die Verbundenheit der Kontinente symbolisiert.Neben der Kombination dieser Elemente ist das Hotel stolz darauf, seinen Gästen individuelle Erlebnisse und persönlichen Service zu bieten.Das Beste von Kaohsiung entdeckenDas zentral im Stadtzentrum gelegene InterContinental Kaohsiung befindet sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Zielen wie der Kaohsiung Exhibition Hall, der Stadtbibliothek, dem Pop Music Center und dem Port Travel Center, so dass Besucher schnell und bequem alles erreichen können, was die Stadt zu bieten hat. Was Konzerte und Musikfestivals anbelangt, so wird das Megaport Festival Anfang April die beliebte taiwanesische Band Mayday, die Sängerin A-Mei und andere Musiker in die Stadt locken, damit die Fans sie live erleben können. Für andere Freizeitaktivitäten bietet die Stadt ein vielfältiges kulturelles Erbe, das in regelmäßigen Kunst- und Designausstellungen sowie auf Kunsthandwerkermessen präsentiert wird. Was die Wirtschaft betrifft, so hat die Stadt ein starkes Engagement für Technologie und will zum Kern der taiwanesischen Industrien rund um 5G, AIoT und Smart City werden.Früh buchen und sparenIm Rahmen des IHG One Rewards-Programms ist derzeit eine Advance Saver Member Exclusive Rate verfügbar, mit der Mitglieder bis zu 20 % Rabatt erhalten, wenn sie 5 Tage im Voraus buchen und Punkte für einen Aufenthalt im InterContinental Kaohsiung sammeln. 