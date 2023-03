Nach dem erschreckenden Jahr 2022 für Immobilien-Aktien hofften viele Anleger zu Beginn des neuen Jahres auf eine Erholung im so gebeutelten Sektor. Doch nach den ersten drei Monaten des Jahres lässt sich konstatieren: Von einer Erholung fehlt bis dato jede Spur. Noch schlimmer - mit Vonovia und Co kamen einige Titel zuletzt extrem unter die Räder. Und es droht noch weiteres Ungemach. Welche Probleme der Sektor derzeit mit sich herumschleppt, was Anleger für die kommenden Monate erwarten können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...