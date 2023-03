Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

Glarner Kantonalbank veröffentlicht Geschäftsbericht 2022



31.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 31. März 2023 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) publiziert den Geschäftsbericht 2022 mit detaillierter Jahresrechnung. Eine kompakte Übersicht über das Geschäftsjahr 2022 liefert die Kurzform. Die Dokumente sind ab sofort online verfügbar. Der Geschäftsbericht 2022 beinhaltet den Aktionärsbrief, den Lage- und Finanzbericht sowie eine ausführliche Berichterstattung zur Corporate Governance der Glarner Kantonalbank. Gemäss FINMA-Rundschreiben 16/1 untersteht die GLKB der aufsichtsrechtlichen Offenlegungspflicht, der sie im Geschäftsbericht nachkommt. Leserinnen und Leser erhalten in der Jahresberichterstattung zudem Informationen zur Geschäftstätigkeit der Bank, zur Strategie, zu Mitarbeitenden, zu Kennzahlen und zur Nachhaltigkeit. Mit den integrierten QR-Codes können kurze Videobotschaften von Sven Wiederkehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Glarner Kantonalbank, direkt heruntergeladen werden. Sie geben Einblicke in die Themen: Jahresergebnis, Strategie und Nachhaltigkeit. Der Geschäftsbericht mit Offenlegungsbericht 2022 steht online unter glkb.ch/geschaeftsbericht zum Download bereit. Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung vom 28. April 2023, den im Geschäftsbericht enthaltenen Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank zu genehmigen. Kompakte Kurzform

Die kompakte Kurzform fasst das Geschäftsjahr der Glarner Kantonalbank zusammen. Sie ist die ideale Ergänzung, damit sich Interessierte in Kürze einen Überblick über das Geschäftsjahr der Glarner Kantonalbank verschaffen können. Die Kurzform ist als digitale Version unter glkb.ch/geschaeftsbericht verfügbar. Alle im Aktienregister eingetragenen GLKB Aktionärinnen und -Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung (GV) vom 28. April 2023 die Kurzform zugestellt. Der Versand der GV-Unterlagen erfolgt am 31. März 2023 per A-Post. Kontakt:

Ariane Riedi Wirth

Bereichsleiterin Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 71 30

E-Mail: ariane.riedi.wirth@glkb.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung