Holcim beschleunigt Massnahmen zum Klimaschutz



31.03.2023 / 07:00 CET/CEST



Reduzierung der CO 2 -Emissionen gemessen am Umsatz um 21 Prozent im Geschäftsjahr 2022; weitere Reduzierung um mehr als 10 Prozent für 2023 geplant

Neue Klimaziele für 2030 auf Basis des 1,5-Grad-Fahrplans, validiert von der Science Based Targets initiative

Investitionen in Höhe von CHF 2 Mrd. in Projekte zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO 2 bis 2030 mit dem Ziel, jährlich mehr als 5 Millionen Tonnen CO 2 abzuscheiden

Wiederverwertung von 6,8 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfällen in neuen Baulösungen im Jahr 2022; auf gutem Weg, das für 2025 angestrebte Ziel von 10 Millionen Tonnen zu übertreffen

Veröffentlichung des zweiten Klimaberichts, der den Aktionärinnen und Aktionären ein Mitspracherecht bei der Klimastrategie des Unternehmens gibt

Mit der Veröffentlichung seines zweiten Klimaberichts informiert Holcim über die Beschleunigung der Net-Zero-Transformation des Unternehmens. Dazu gehören unter anderem neu formulierte Klimaziele für 2030, die auf einen 1,5-Grad-Fahrplan ausgerichtet sind und von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurden. Um die Net-Zero-Zielsetzung noch schneller zu verwirklichen, peilt Holcim bis 2030 einen Ausstoss von 420 kg CO 2 pro Tonne zementartiger Baustoffe an. Das Unternehmen will die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO 2 (CCUS) weiter vorantreiben und bis 2030 insgesamt CHF 2 Mrd. in ausgereifte Technologien investieren, um jährlich mehr als 5 Millionen Tonnen CO 2 abzuscheiden. CEO Jan Jenisch: «Holcim intensiviert seine Klimaschutzmassnahmen mit neuen Net-Zero-Zielen und einer klaren Investitionszusage von CHF 2 Mrd. für CCUS-Technologien bis 2030. Wir skalieren unsere emissionsarmen, zirkulären Baulösungen und ermöglichen eine nachhaltigere Nutzung von Gebäuden, um Städte nach den Bedürfnissen von Mensch und Umwelt zu bauen.» Magali Anderson, Chief Sustainability & Innovation Officer: «Wir verfolgen einen wissenschaftsbasierten Klimaschutzansatz. Deshalb haben wir unsere Ziele für 2030 auf den 1,5-Grad-Fahrplan der SBTi ausgerichtet. Ausserdem arbeiten wir kontinuierlich an wegweisenden Innovationen für emissionsarmes, zirkuläres Bauen. Die Fortschritte bei der Beschleunigung unserer Net-Zero-Transformation an allen Standorten stimmen mich sehr zuversichtlich.» Das Unternehmen intensiviert seine Anstrengungen und verwertet dekarbonisierte Materialien in seinen Produkten, nutzt alternative und erneuerbare Energiequellen und skaliert seine emissionsarmen Baulösungen - von ECOPact-Beton bis ECOPlanet-Zement. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft hat Holcim 6,8 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle in neuen Baulösungen wiederverwertet. Damit ist das Unternehmen auf Kurs, das für 2025 gesteckte Ziel von 10 Millionen Tonnen nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen. Angesichts der anhaltenden Dynamik seiner Net-Zero-Bestrebungen hat Holcim die grünen Investitionen im Geschäftsjahr 2022 um 15 Prozent auf CHF 403 Millionen erhöht. Die erfolgreiche Transformation ermöglichte Holcim im Geschäftsjahr 2022 eine Verringerung der CO 2 -Emissionen gemessen am Umsatz um 21 Prozent. Für 2023 ist eine weitere Reduzierung um mehr als 10 Prozent geplant. Bei der Generalversammlung am 4. Mai 2023 wird Holcim den Klimabericht zur Konsultativabstimmung vorlegen. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben damit die Gelegenheit, sich zur Klimastrategie des Unternehmens zu äussern. Der Klimabericht von Holcim steht hier zum Download zur Verfügung. Über Holcim

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .



