AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

31.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Freiburg, 31. März 2023

Der konsolidierte Umsatz überstieg erstmals eine Milliarde Schweizer Franken und erhöhte sich um 27.9% auf CHF 1.14 Milliarden. Das EBITDA nahm um 65.7% auf CHF 130.0 Millionen zu und der Reingewinn erhöhte sich auf CHF 61.8 Millionen.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 0.75 pro Aktie beantragen.

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) verzeichnete ein starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen, angetrieben durch Akquisitionen und die Rückkehr zur Normalität im Hospitality Sektor. Mit der Gründung von Réseau de l'Arc zusammen mit dem Kanton Bern und der Versicherungsgruppe Visana wird Swiss Medical Network zu einem der führenden Unternehmen bei der Umgestaltung des Schweizer Gesundheitssystems. Victoria-Jungfrau, die Hotelsparte von AEVIS, verzeichnete ein Rekordjahr, begünstigt durch die Rückkehr der ausländischen Gäste. Auch die Investitionstätigkeit mit dem Verkauf der Beteiligung an Medgate trug zum guten Ergebnis der Gruppe bei. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine erhöhte ordentliche Dividende von CHF 0.45 pro Aktie und eine ausserordentliche Dividende von CHF 0.30 pro Aktie vorschlagen.

Swiss Medical Network positioniert sich als Pionierin der integrierten Gesundheitsversorgung

Swiss Medical Network, die im Bereich Spitäler und medizinische Zentren tätige Beteiligung der Gruppe, hat ihre Entwicklung fortgesetzt und ein erfreuliches Ergebnis erzielt. Der Umsatz stieg um 20.6% auf CHF 916.5 Millionen (2021: CHF 760.1 Millionen). Das über 12 Monate konsolidierte Hôpital du Jura Bernois SA trug stark zu diesem Anstieg bei. Das organische Wachstum belief sich auf 4.9%. Der Einstieg der Visana Beteiligungen AG in das Kapital von Réseau de l'Arc SA (ehemals Hôpital du Jura Bernois SA) führte zur De-konsolidierung dieser Gesellschaft per 31. Dezember 2022, da die Beteiligung von Swiss Medical Network von 52% auf 35% sank. Das Hauptaugenmerk von Swiss Medical Network liegt auf der Implementierung von integrierten Gesundheitsnetzwerken in anderen Regionen der Schweiz, was eine Stärkung des Leistungsangebots, unter anderem in der Grundversorgung, beinhaltet. Ab 2023 wird Swiss Medical Network den Aufbau und die Akquisition von medizinischen Zentren und Homebased-Care-Organisationen forcieren. Verschiedene Investitionen in neue private und öffentliche Spitäler sind ebenfalls in Prüfung.

Victoria-Jungfrau erzielt Rekordergebnis und wächst weiter

Mit der Normalisierung der Reisebedingungen hat Victoria-Jungfrau, die Hospitality Beteiligung verantwortlich für den Betrieb aller Hotels der Gruppe, das bisher beste Geschäftsjahr in ihrer Geschichte erzielt. Victoria-Jungfrau steigerte den Umsatz um 35.1% auf CHF 154.5 Millionen (2021: CHF 114.3 Millionen) und erreichte damit wieder das Niveau von 2019. Das organische Wachstum betrug 30.2%. Die Gesamtzahl der Logiernächte stieg von 183'900 auf 258'266 und der durchschnittliche Zimmerpreis erhöhte sich von CHF 427 auf CHF 618, unterstützt durch eine höhere Anzahl von Individualreisenden. Die MICE-Aktivitäten (Meetings, Incentives, Conventions und Events) nehmen allmählich wieder zu und dürften bis 2025 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen. Victoria-Jungfrau will ihre Aktivitäten in der Schweiz auf ihre Stadthotels (Zürich und Bern) sowie auf die Tourismusdestinationen Zermatt und Interlaken konzentrieren. Die Expansion im Ausland, die mit der Übernahme des Hotels L'Oscar in London eingeleitet wurde, soll durch gezielte Akquisitionen in führenden Destinationen beschleunigt werden. Die enge Zusammenarbeit mit Michel Reybier Hospitality, welche diese starke Entwicklung ermöglicht hat, wird in Zukunft weiter intensiviert werden.

Swiss Hotel Properties, Immobilien für die Hotellerie

Das Portfolio von Swiss Hotel Properties besteht heute aus 20 einzigartigen Gebäuden an sechs Top-Standorten. Der Marktwert belief sich per 31. Dezember 2022 auf CHF 753.0 Millionen. Im Grand Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken wurden grössere Investitionen getätigt, u.a. wurde ein Park mit Aussenschwimmbad angelegt, der den Resort-Charakter des Luxushotels weiter verstärkt. Im Jahr 2022 wurden zwei Gebäude in London (Hotel L'Oscar) und ein Gebäude in Flims (Hotel Adula) erworben. Das Portfolio wird sich im Jahr 2023 im Einklang mit der Hotelstrategie der Gruppe weiterentwickeln. Nach der Rückkehr des Weltwirtschaftsforums nach Davos und dem Erfolg der Veranstaltung im Januar 2023 hat die Gruppe mehrere Interessenbekundungen für den Erwerb des Hotels AlpenGold in Davos erhalten. Die Gruppe prüft die Möglichkeit eines solchen Verkaufs, der die Neuausrichtung der Hotellerie auf ihre Flaggschiff-Destinationen beschleunigen würde.

Infracore SA, eine bewährte Partnerschaft zur Entwicklung von Gesundheitsnetzwerken

Der Wert des Portfolios von Infracore (direkte und indirekte Beteiligung von 30%, nicht konsolidiert) erreichte CHF 1.26 Milliarden. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Reingewinn von CHF 103.7 Millionen bei einem Umsatz von CHF 131.2 Millionen (einschliesslich CHF 71.2 Millionen Neubewertungsgewinne auf Immobilien und Entwicklungsprojekten). Der Bau des Genolier Innovation Hub, eines Forschungs- und Ausbildungszentrums auf dem Genolier-Campus, schreitet plan- und budgetgemäss voran und wird voraussichtlich im März 2024 abgeschlossen sein. Das Gebäude wird verschiedene Branchen des Gesundheitswesens beherbergen und bei einer Investitionssumme von rund CHF 65 Millionen jährliche Mieteinnahmen von circa CHF 5 Millionen generieren. Ein voll integriertes Konferenzzentrum wird ebenfalls vor Ort zur Verfügung stehen.

Investitionstätigkeit

AEVIS hat ihre Beteiligung an der Batgroup SA, der Muttergesellschaft von Batmaid, dem führenden Schweizer Gebäudereinigungsdienst, bis im Januar 2023 in mehreren Schritten auf 27.3% erhöht. Im Juni 2022 erwarb AEVIS eine Beteiligung an der digitalen Gesundheitsplattform Well. Die 40-prozentige Beteiligung an Medgate wurde im März 2022 an die deutsche Otto Group verkauft und die internationale Expansion von Medgate damit ermöglicht. Für AEVIS resultierte aus der Transkation ein substanzieller Kapitalgewinn. AEVIS wird auch künftig in ihre verschiedenen Tochtergesellschaften investieren, und es sind Gespräche im Gange, die Beteiligung an Swiss Medical Network zu deren Entwicklung auf zusätzliche strategische Partner auszuweiten.

Statutarischer Gewinn von CHF 67.4 Millionen

Auf statutarischer Ebene (Holding, nicht konsolidiert) belief sich der Umsatz auf CHF 82.9 Millionen, hauptsächlich bestehend aus Dividendenzahlungen von Beteiligungen und dem Gewinn aus dem Verkauf der Minderheitsbeteiligung an Medgate. Der statutarische Gewinn betrug CHF 67.4 Millionen. Der Verwaltungsrat wird daher der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 0.75 pro Aktie vorschlagen, die sich aus einer ordentlichen Ausschüttung von CHF 0.45 pro Aktie und einer ausserordentlichen Ausschüttung von CHF 0.30 pro Aktie zusammensetzt.

Ausblick 2023

Das aktuelle Beteiligungsportfolio der Gruppe dürfte im Jahr 2023 im Einklang mit der Investitionstätigkeit bedeutende Dividenden und Kapitalgewinne generieren, was eine Fortsetzung und Intensivierung der Dividendenpolitik im Jahr 2024 ermöglichen sollte.

Operativ rechnet AEVIS mit einer weiteren positiven Entwicklung in den Bereichen Healthcare, Hospitality und Real Estate. Allerdings dürfte der konsolidierte Umsatz von AEVIS im Jahr 2023 aufgrund der De-konsolidierung von Réseau de l'Arc SA (ehemals Hôpital du Jura Bernois SA) sinken. Es wird gleichzeitig erwartet, dass sich die Gesamtrentabilität der Gruppe erhöhen wird. Aufgrund der Vielfalt ihrer Beteiligungen und der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen sieht die Gruppe davon ab, konsolidierte Umsatz- oder Margenziele für das Geschäftsjahr 2023 zu publizieren.

