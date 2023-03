HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4128/ Sebastian Nitsch ist mein 1. Gast in Season 6. Er ist CEO des Season-6-Presenters 6b47 und will aktuell mit einem Quartierfonds eine neue Assetklasse für institutionelle Anleger mitbegründen. Dabei geht es um das Althan Quartier in 1090 Wien, dessen vier Bauteile man zwischen dem 2. Halbjahr 2023 und dem 1. Quartal 2024 in einen Fonds, den Großanleger zeichnen sollen, einbringen wird. Der Fonds hat eine Zielrendite von 4 Prozent (vor Wertentwicklung) für die Grossinvestoren. Die Einstiegsgröße je Investor beträgt 20 Mio. Euro, Ziel von 6B47 ist jedoch ein exklusiver Club von ca. 5-7 Investoren, die sich jeweils zu Anteilen von ab 50 Mio. Euro verpflichten. Ich spreche mit Sebastian aber auch ...

