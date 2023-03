The following instruments on XETRA do have their first trading 31.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.03.2023Aktien1 CA8551571034 Star Navigation Systems Group Ltd.2 US88556E1029 ThredUp Inc.3 BMG2133H2006 China Medical & HealthCare Group Ltd.4 CA72750P4024 PlantX Life Inc.Anleihen1 FR001400H0F5 Nexans S.A.2 XS2601459162 Siemens Energy Finance B.V.3 GR0114033583 Griechenland, Republik4 DE000NWB0AT4 NRW.BANK5 DE000NLB4Q34 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 DE000NLB4RC9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000NLB4RD7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB4RB1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 FR001400H4K7 Société du Grand Paris10 US00131MAP86 AIA Group Ltd.11 BE0002934157 Flämische Gemeinschaft Belgien12 XS2606297864 Metropolitan Life Global Funding I13 USU71000BK58 Penske Truck Leasing Co. L.P.14 XS2601458602 Siemens Energy Finance B.V.15 XS2603552014 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.16 XS2606993694 Westpac Banking Corp.17 DE000A3MQYQ9 Berlin, Land18 XS2607183980 Harley Davidson Financial Services Inc.19 DE000HLB4660 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB46Q4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale