Langmeil, März 2023 - Christian Cabirol wird seine Position als Chief Technology Officer (CTO) der MOBOTIX AG bereits zum 01. April 2023 antreten. Wie bereits am 06. Februar 2023 verkündet, wird Christian Cabirol alle F&E-Schwerpunkte und Technologiepartnerschaften als Schlüsselelemente der lösungsorientierten Strategie verantworten.

"Es ist mir wichtig, dass wir die Werte, die uns stark gemacht haben, weiter in den Vordergrund rücken. Qualität "Made in Germany" mit den sorgfältig von Hand montierten Kameras an unserm Standort Langmeil sind ein echtes Unterscheidungsmerkmal. Unsere Flexibilität und höchste Cybersicherheit unserer Videosysteme, mit ihrer dezentralen Architektur sind fest in der MOBOTIX DNA verankert. Dazu braucht es die stetige Neugier und unbedingte Bereitschaft, wegweisende, effektive und passende Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Wir möchten für die von uns bedienten Kernbranchen, gemeinsam mit unseren Partnern, greifbare Vorteile liefern. Dafür werde ich mich mit ganzer Kraft einsetzen", betont Christian Cabirol.



Mehr als Sicherheit - Prozesse verbessern, Erträge generieren

Ein Schwerpunkt der kommenden Jahre wird auf der Sammlung, Kombination und Analyse von Daten liegen, die rund um die Videotechnologie erzeugt werden. Die Zusammenführung der Daten, beispielweise über SCADA-Systeme in der Industrie, eröffnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für individuelle Anforderungen. "Mit den intelligenten MOBOTIX Videosystemen lassen sich Prozesse verbessern und Erträge erhöhen. Zudem können sie Menschen entlasten und machen ihnen das Leben einfacher" ergänzt Christian Cabirol.



"Intelligente Videotechnik bietet inzwischen viel mehr als nur Sicherheit. Unsere Kunden erwarten einen attraktiven Return on Investment (ROI). Das wir das leisten können, belegt eindrucksvoll das Beispiel eines Gießereiprojekts. Dort haben sich unsere Videosysteme in der Prozessüberwachung bereits innerhalb von zwei Monaten amortisiert und tragen seitdem maßgeblich zum Ertrag bei. So etwas können wir in vielen Bereichen schaffen."



Die MOBOTIX AG konzentriert sich mit ihren leistungsfähigen End-to-End-Lösungen gezielt

auf zentrale vertikale Märkte, wie Industrie & Produktion, Energie & Versorger, Behörden, Bildung, Gesundheitswesen sowie Logistik.



Über die MOBOTIX AG

MOBOTIX ist ein führender Hersteller von hochwertigen, intelligenten IP-Videosystemen. Im Laufe der Jahre hat MOBOTIX neue Maßstäbe in der innovativen Videoüberwachungs-technologie gesetzt und dezentrale Lösungen auf den Markt gebracht, die durch ein Höchstmaß an Cybersicherheit und GDPR-Compliance abgesichert sind. MOBOTIX wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Langmeil, Deutschland, wo das Unternehmen eine eigene Forschung und Entwicklung sowie eine eigene Produktion "Made in Germany" unterhält. Weitere Niederlassungen befinden sich in New York, Dubai, Sydney, Paris und Madrid. Kunden in aller Welt vertrauen tagtäglich auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Hard- und Softwarekomponenten der MOBOTIX-Systeme und legen dabei besonderen Wert auf Flexibilität, integrierte Intelligenz und maximale Datensicherheit. Industrie, Handel, Logistik und Gesundheitswesen sind nur einige der zahlreichen vertikalen Branchen, in denen MOBOTIX Lösungen die Aktivitäten der Endanwender unterstützen. Durch etablierte Technologiepartnerschaften, auch auf internationaler Ebene, integriert die offene Plattform MOBOTIX neue Anwendungen, die auf der Nutzung von künstlicher Intelligenz und Deep Learning basieren.



