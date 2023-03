DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im März aufgrund eines starken Basiseffekts bei den Energiepreisen deutlich abgenommen haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise "nur" noch mit einer Jahresrate von 7,1 (Februar: 8,5) Prozent gestiegen sind. Die bisher veröffentlichten nationalen Daten zeichnen ein recht uneinheitliches Bild: Während der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) in Spanien mit einer Jahresrate von nur noch 3,1 (6,0) stieg - deutlich schwächer als die erwarteten 4,2 Prozent -, blieb der Teuerungsrückgang in Deutschland mit 7,8 (9,3) Prozent gegenüber prognostizierten 7,5 Prozent etwas hinter den Erwartungen zurück. Entscheidender dürfte aus Sicht der EZB aber ohnehin die Entwicklung der Kerninflation (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) sein. Volkswirte erwarten einen leichten Anstieg auf 5,7 (5,6) Prozent. In diese Richtung weist die Entwicklung in Deutschland.

TAGESTHEMA II

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im März abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,9 (Februar: 52,6). Ökonomen hatten einen Stand von 51,3 Punkten prognostiziert. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 54,6 (Vormonat: 56,7), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 53,6 (54,1). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im März aufgehellt. Er stieg auf 58,2 (Vormonat: 56,3) Punkte, die Erwartungen lagen darunter.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2022 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz 1.343 +10% 3 1.220 EBIT 103 +2% 3 101 Ergebnis vor Steuern 112 +12% 2 100 Ergebnis nach Steuern 74 -12% 2 84 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,73 -11% 2 0,82

Weitere Termine:

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Jahresergebnis

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:40 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

07:55 DE/Energiekontor AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis

08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis (BI-PK; Analystenkonferenz)

DIVIDENDENABSCHLAG

DIC Asset 0,75 EUR Edel SE 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 08:00 Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+6,6% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +1.000 gg Vm, zuvor: +2.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% - GB 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj 1. Veröff.: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj 3. Quartal: -0,3% gg Vq/+1,9% gg Vj - FR 08:45 Privater Verbrauch Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-3,6% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/-3,7% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+6,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+7,3% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+7,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,3% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+5,6% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,7% - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +8,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+9,1% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+4,7% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 43,0 zuvor: 43,6 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März PROGNOSE: 63,0 1. Umfrage: 63,4 zuvor: 67,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.704,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.087,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.113,50 +0,2% Nikkei-225 28.051,09 +1,0% Schanghai-Composite 3.271,55 +0,3% Hang-Seng-Index 20.458,90 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 135,43% +6 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.522,40 +1,3% DAX-Future 15.695,00 +1,2% XDAX 15.541,57 +1,2% MDAX 27.458,79 +2,1% TecDAX 3.323,66 +1,9% EuroStoxx50 4.285,42 +1,3% Stoxx50 3.914,12 +0,7% Dow-Jones 32.859,03 +0,4% S&P-500-Index 4.050,83 +0,6% Nasdaq-Comp. 12.013,47 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,37% -19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leicht weiter steigenden Kursen rechnen Händler am Freitagmorgen. Gestützt wird die gute Laune durch besser als gedacht ausgefallene Einkaufsmanager-Indizes aus China. Dort beschleunigte sich vor allem die Entwicklung im Dienstleistungsbereich überraschend deutlich. Da dieser eher binnenmarkt-orientiert ist, sei dies auch eine gute Vorlage für europäische Exporteure nach China. Der Höhepunkt des Tages sind aber weitere Inflationsdaten aus Europa und den USA. "Hier gibt es ein hohes negatives Überraschungspotenzial für den Markt", kommentiert ein Händler. Vor allem die Kernrate sollte nicht stärker als die erwarteten 5,7 Prozent in der Eurozone gestiegen sein. Ansonsten kämen wieder EZB-Zinssorgen auf. Noch wichtiger sei dann der PCE-Kern-Index aus den USA am Nachmittag, heißt es.

Rückblick: Fest - Nach dem Abflauen der Bankenkrise haben sich die Blicke wieder auf die Inflationsentwicklung gerichtet. Die Teuerungsrate in Deutschland ist im März gegenüber dem Vorjahr auf 7,4 Prozent von 8,7 Prozent im Februar gefallen, was den Markt stützte. "Allerdings ist dies allein darauf zurückzuführen, dass der starke Anstieg der Energiepreise nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs aus dem Vorjahresvergleich herausgefallen ist", mahnte die Commerzbank. Im Blick stehen nun die Inflationsdaten aus den USA und Europa am Freitag. Der Einzelhandeslssektor (+3,7%) wurde von den Unternehmenszahlen von H&M (+16,3%) angetrieben. Mit Aufschlägen von 6,9 Prozent reagierten Raiffeisen auf Medienberichte, laut denen sich das Kreditinstitut aus Russland zurückziehen könnte. Philips gewannen 5,9 Prozent. Stützend wirkten Aussagen des CEO. Er rechnet noch in diesem Jahr mit einer Einigung im Zusammenhang mit Klagen wegen fehlerhafter Beatmungsgeräte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Adidas schlossen 5,9 Prozent fester, während es für Zalando um 5,3 Prozent nach oben ging. Puma gewannen 2,4 Prozent. Hier stützten die Unternehmenszahlen von H&M. Weiter erholen konnten sich Immobilienaktien: So schlossen Vonovia 5 Prozent fester. Deutsche Börse gaben mit Gewinnmitnahmen um 1,8 Prozent nach. SMA Solar (+22,6%) hatte die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Dagegen fielen Eckert & Ziegler um 15,3 Prozent und Basler um 14,8 Prozent, beide Unternehmen hatten schwache Ausblicke geliefert. Auch bei United Internet (-3,7%) kam der Ausblick schlecht an. Cancom verloren 4,1 Prozent - Jefferies sprach von einer enttäuschenden Gewinnprognose. Shop Apotheke stiegen um 7,7 Prozent, trotz einer Kapitalerhöhung. Diese diene nur dazu, Galenica einen Einstieg ins Unternehmen zu ermöglichen, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Handel verlief ohne auffällige Kursbewegungen.

USA - AKTIEN

