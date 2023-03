DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im März aufgrund eines starken Basiseffekts bei den Energiepreisen deutlich abgenommen haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise "nur" noch mit einer Jahresrate von 7,1 (Februar: 8,5) Prozent gestiegen sind. Die bisher veröffentlichten nationalen Daten zeichnen ein recht uneinheitliches Bild: Während der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) in Spanien mit einer Jahresrate von nur noch 3,1 (6,0) stieg - deutlich schwächer als die erwarteten 4,2 Prozent -, blieb der Teuerungsrückgang in Deutschland mit 7,8 (9,3) Prozent gegenüber prognostizierten 7,5 Prozent etwas hinter den Erwartungen zurück. Entscheidender dürfte aus Sicht der EZB aber ohnehin die Entwicklung der Kerninflation (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) sein. Volkswirte erwarten einen leichten Anstieg auf 5,7 (5,6) Prozent. In diese Richtung weist die Entwicklung in Deutschland.

TAGESTHEMA II

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im März abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,9 (Februar: 52,6). Ökonomen hatten einen Stand von 51,3 Punkten prognostiziert. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 54,6 (Vormonat: 56,7), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 53,6 (54,1). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im März aufgehellt. Er stieg auf 58,2 (Vormonat: 56,3) Punkte, die Erwartungen lagen darunter.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2022 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz 1.343 +10% 3 1.220 EBIT 103 +2% 3 101 Ergebnis vor Steuern 112 +12% 2 100 Ergebnis nach Steuern 74 -12% 2 84 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,73 -11% 2 0,82

Weitere Termine:

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Jahresergebnis

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:40 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

07:55 DE/Energiekontor AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis

08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis (BI-PK; Analystenkonferenz)

DIVIDENDENABSCHLAG

DIC Asset 0,75 EUR Edel SE 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 08:00 Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+6,6% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +1.000 gg Vm, zuvor: +2.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% - GB 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj 1. Veröff.: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj 3. Quartal: -0,3% gg Vq/+1,9% gg Vj - FR 08:45 Privater Verbrauch Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-3,6% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/-3,7% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+6,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+7,3% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+7,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,3% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+5,6% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,7% - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +8,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+9,1% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+4,7% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 43,0 zuvor: 43,6 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März PROGNOSE: 63,0 1. Umfrage: 63,4 zuvor: 67,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.704,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.087,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.113,50 +0,2% Nikkei-225 28.051,09 +1,0% Schanghai-Composite 3.271,55 +0,3% Hang-Seng-Index 20.458,90 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 135,43% +6 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.522,40 +1,3% DAX-Future 15.695,00 +1,2% XDAX 15.541,57 +1,2% MDAX 27.458,79 +2,1% TecDAX 3.323,66 +1,9% EuroStoxx50 4.285,42 +1,3% Stoxx50 3.914,12 +0,7% Dow-Jones 32.859,03 +0,4% S&P-500-Index 4.050,83 +0,6% Nasdaq-Comp. 12.013,47 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,37% -19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leicht weiter steigenden Kursen rechnen Händler am Freitagmorgen. Gestützt wird die gute Laune durch besser als gedacht ausgefallene Einkaufsmanager-Indizes aus China. Dort beschleunigte sich vor allem die Entwicklung im Dienstleistungsbereich überraschend deutlich. Da dieser eher binnenmarkt-orientiert ist, sei dies auch eine gute Vorlage für europäische Exporteure nach China. Der Höhepunkt des Tages sind aber weitere Inflationsdaten aus Europa und den USA. "Hier gibt es ein hohes negatives Überraschungspotenzial für den Markt", kommentiert ein Händler. Vor allem die Kernrate sollte nicht stärker als die erwarteten 5,7 Prozent in der Eurozone gestiegen sein. Ansonsten kämen wieder EZB-Zinssorgen auf. Noch wichtiger sei dann der PCE-Kern-Index aus den USA am Nachmittag, heißt es.

Rückblick: Fest - Nach dem Abflauen der Bankenkrise haben sich die Blicke wieder auf die Inflationsentwicklung gerichtet. Die Teuerungsrate in Deutschland ist im März gegenüber dem Vorjahr auf 7,4 Prozent von 8,7 Prozent im Februar gefallen, was den Markt stützte. "Allerdings ist dies allein darauf zurückzuführen, dass der starke Anstieg der Energiepreise nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs aus dem Vorjahresvergleich herausgefallen ist", mahnte die Commerzbank. Im Blick stehen nun die Inflationsdaten aus den USA und Europa am Freitag. Der Einzelhandeslssektor (+3,7%) wurde von den Unternehmenszahlen von H&M (+16,3%) angetrieben. Mit Aufschlägen von 6,9 Prozent reagierten Raiffeisen auf Medienberichte, laut denen sich das Kreditinstitut aus Russland zurückziehen könnte. Philips gewannen 5,9 Prozent. Stützend wirkten Aussagen des CEO. Er rechnet noch in diesem Jahr mit einer Einigung im Zusammenhang mit Klagen wegen fehlerhafter Beatmungsgeräte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Adidas schlossen 5,9 Prozent fester, während es für Zalando um 5,3 Prozent nach oben ging. Puma gewannen 2,4 Prozent. Hier stützten die Unternehmenszahlen von H&M. Weiter erholen konnten sich Immobilienaktien: So schlossen Vonovia 5 Prozent fester. Deutsche Börse gaben mit Gewinnmitnahmen um 1,8 Prozent nach. SMA Solar (+22,6%) hatte die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Dagegen fielen Eckert & Ziegler um 15,3 Prozent und Basler um 14,8 Prozent, beide Unternehmen hatten schwache Ausblicke geliefert. Auch bei United Internet (-3,7%) kam der Ausblick schlecht an. Cancom verloren 4,1 Prozent - Jefferies sprach von einer enttäuschenden Gewinnprognose. Shop Apotheke stiegen um 7,7 Prozent, trotz einer Kapitalerhöhung. Diese diene nur dazu, Galenica einen Einstieg ins Unternehmen zu ermöglichen, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Handel verlief ohne auffällige Kursbewegungen.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die Wall Street hat am Donnerstag ihre Aufwärtstendenz - wenn auch gebremst - fortgesetzt. Das Ausbleiben weiterer negativer Nachrichten zur jüngsten Bankenkrise habe die Risikofreude unter Anlegern weiter befeuert, hieß es. Der S&P-500 war am Vortag zudem wieder über die Marke von 4.000 Punkten geklettert und lag damit auf einem höheren Niveau als vor dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB). Händler sprachen nun von Anschlusskäufen. Auch der als Angstbarometer bezeichnete Volatilitätsindex bewegte sich weiter auf dem niedrigsten Niveau seit rund einem Monat. Bei den Einzelwerten fielen die Aktien von H.B. Fuller um 2 Prozent, nachdem Umsatz und Gewinn des Klebstoff-Experten im ersten Quartal die Analystenerwartungen verfehlt haben. Die Titel von RH büßten 3,3 Prozent ein. Die Holding mit der operativen Inneneinrichtungstochter Restoration Hardware hatte sowohl bei Gewinn wie Umsatz im jüngsten Quartal Rückgänge verzeichnet. Dazu enttäuschte der Umsatzausblick.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,13 +7,0 4,06 -29,4 5 Jahre 3,68 -0,3 3,68 -32,2 7 Jahre 3,62 -2,2 3,64 -35,0 10 Jahre 3,55 -1,8 3,57 -32,7 30 Jahre 3,74 -2,1 3,76 -22,9

Die Notierungen zogen mehrheitlich leicht an. Anleger spekulierten auf kurzfristig weitere Zinserhöhungen, mittelfristig dagegen eher mit Senkungen. Insgesamt könnte der globale Zinserhöhungsprozess an Dynamik verlieren.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0903 -0,0% 1,0906 1,0910 +1,9% EUR/JPY 144,83 +0,1% 144,70 144,80 +3,2% EUR/CHF 0,9965 +0,1% 1,0951 0,9965 +0,7% EUR/GBP 0,8797 -0,1% 0,8803 0,8816 -0,6% USD/JPY 132,83 +0,1% 132,68 132,72 +1,3% GBP/USD 1,2395 +0,1% 1,2389 1,2376 +2,5% USD/CNH 6,8636 -0,1% 6,8739 6,8789 -0,9% Bitcoin BTC/USD 28.194,72 +0,3% 28.105,35 28.397,42 +69,9%

Der Dollar gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab. Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent. Dagegen legte der Euro mit den Inflationsdaten aus Deutschland zu. Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März etwas weniger deutlich abgenommen als erhofft. Die Daten befeuerten Zinserhöhungsspekulationen und trieben die Gemeinschaftswährung an. Die EZB konnte nun forscher vorgehen als die Fed, hieß es.

Der Dollar bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft kaum, der Dollar-Index erholt sich um knapp 0,1 Prozent. Unverändert sprechen Händler von steigender Risikoneigung am Markt, die den Dollar belaste. Die Analysten von Capital Economics trauen dem Greenback mittelfristig nur noch einen finalen Schub nach oben zu, weil die entwickelten Staaten in eine Rezession fielen und die Risikofreude nachlasse. Auch wenn die Fed mit ihren Zinserhöhungen weitgehend durch sei, legte der Dollar im Anschluss an die meisten Zinserhöhungszyklen noch einmal zu, heißt es. Die Analysten rechnen aber damit, dass die Fed deutlich früher als andere Notenbanken die Zinsen senken werde.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,39 74,37 +0,0% +0,02 -7,5% Brent/ICE 79,08 79,27 -0,2% -0,19 -7,4%

Für die Ölpreise ging es nach oben - um bis zu 1,9 Prozent. Weiterhin stützte der überraschend deutliche Rückgang der am Vortag gemeldeten wöchentlichen US-Öllagerdaten. Diese schürten die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage. "Die Rohöl-Futures dürften nach dem starken Druck der Banken- und Finanzmärkte die Talsohle durchschritten haben und noch einiges an Aufwärtspotenzial bieten", hieß es von Vortexa.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.980,39 1.978,00 +0,1% +2,39 +8,6% Silber (Spot) 23,90 23,80 +0,4% +0,10 -0,3% Platin (Spot) 988,13 989,70 -0,2% -1,58 -7,5% Kupfer-Future 4,09 4,09 -0,1% -0,01 +7,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich weiter recht volatil unter der Marke von 2.000 Dollar. Nach den Abgaben des Vortages ging es nun mit dem schwächeren Dollar wieder deutlich nach oben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

NATO-ERWEITERUNG

Finnland kann nach einer monatelangen Hängepartie der Nato beitreten. Das türkische Parlament stimmte als letzte Volksvertretung der 30 Nato-Staaten für die Ratifizierung des finnischen Antrags auf die Aufnahme in das Militärbündnis.

US-INNENPOLITIK

Als erster früherer Präsident der US-Geschichte ist Donald Trump wegen einer Schweigegeldaffäre angeklagt worden - ein historischer Schritt mit potenziell gewaltigen politischen Auswirkungen. Die zuständige Grand Jury in New York stimmte für eine Anklageerhebung gegen Trump wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016.

US-BANKEN

Das Weiße Haus forderte strengere Regeln für mittelgroße Banken, nachdem der Zusammenbruch von zwei Kreditgebern Anfang des Monats das Bankensystem erschüttert hatte. Die Empfehlungen fordern neue Regeln von der Federal Reserve und anderen Bankenaufsichtsbehörden, die für Banken mit einer Bilanzsumme von 100 bis 250 Milliarden US-Dollar gelten würden. Nach Angaben des Federal Financial Institutions Examination Council befanden sich Ende 2022 etwa 20 Unternehmen in dieser Größenordnung.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat zum 15. Mal in Folge den Leitzins erhöht. Gleichzeitig hat sie das Tempo der geldpolitischen Straffung verlangsamt. Der Gouverneursrat beschloss einstimmig, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um einen Viertelprozentpunkt auf 11,25 Prozent anzuheben. Dies ist die geringste Anhebung des Zinssatzes seit der Sitzung der Zentralbank im November 2021.

HALBLEITEREXPORTE JAPAN

Japan hat angekündigt, die Ausfuhren moderner Anlagen zur Halbleiterproduktion einzuschränken. Ab Juli benötigen heimische Unternehmen, die Produktionsanlagen für moderne Halbleiter exportieren wollen, dafür eine Genehmigung, wie das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie mitteilte. Diese Maßnahme könnte die Entwicklung der chinesischen Chip-Industrie behindern und zu einer weiteren Abkühlung der Beziehungen beider Länder führen.

FREIHANDEL GROßBRITANNIEN

Großbritannien steht nach Angaben der Regierung kurz vor dem Beitritt zur asiatisch-pazifischen Freihandelszone CPTPP. Die Aufnahme seines Landes nach 21 Monaten Verhandlungszeit beweise, dass sein Land nun "die Chance unserer neuen Freiheit in der Handelspolitik nach dem Brexit" ergreife, erklärte der britische Premierminister Rishi Sunak. Großbritannien wird demnach das erste europäische Mitglied der im Jahr 2018 gegründeten CPTPP-Gruppe. Die CPTPP-Freihandelszone umfasst derzeit Australien, Kanada, Chile, Mexiko, Japan, Brunei, Malaysia, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam.

TARIFKONFLIKT DEUTSCHLAND

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi "einzelne Warnstreiks in verschiedenen Teilbereichen, darunter auch in Kitas oder Kliniken", bis Sonntag angekündigt. Das seien jedoch vor allem Informationsformate, bei denen die Gewerkschaft keine ganzen Verwaltungen oder Unternehmen lahmlegen wolle, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Süddeutschen Zeitung. Die Arbeitgeberseite leitete die Schlichtung ein. Das Verfahren beginnt am Sonntag, ab dann herrscht Friedenspflicht.

LUFTHANSA

Um die Kosten bei Zubringerflügen zu senken, plant der Konzern die neue Tochter City Airlines. Der Flugbetrieb steht offenbar kurz vor dem Start. Einigt man sich nicht bis Ende Juni, wird Lufthansa die Zubringerflüge nach Frankfurt und München an City Airlines mit niedrigeren Lohnkosten verlieren. Das könne sehr schnell gehen, heißt es in der Konzernzentrale laut Handelsblatt.

NORDEX

rechnet dieses Jahr vor allem im zweiten Halbjahr mit besseren Geschäften und könnte im Gesamtjahr bestenfalls operativ wieder einen Gewinn erzielen. Das Unternehmen sei zuversichtlich, die Profitabilität mittelfristig weiter zu verbessern, wird CEO Jose Luis Blanco in der Mitteilung zitiert. 2023 soll die EBITDA-Marge zwischen minus 2 und plus 3 Prozent liegen. Den Umsatz sieht Nordex zwischen 5,6 Milliarden und 6,1 Milliarden Euro. Mittelfristig soll die EBITDA-Rendite 8 Prozent erreichen.

SILTRONIC

Claudia Schmitt wird zum 1. Juli 2023 neue Finanzvorständin der Siltronic AG. Dies habe der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, teilte der Konzern mit. Sie folgt auf Rainer Irle (53), der seit 2013 als Finanzvorstand der Siltronic AG tätig ist und auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen werde.

SAINT-GOBAIN

trennt sich von seinem Glasverarbeitungsgeschäft in der Schweiz. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Vereinbarung über den Verkauf von Glassolutions mit dem deutschen Unternehmen Aequita geschlossen. Einen Kaufpreis nannte Saint-Gobain nicht. Der Geschäftsbereich hat 2022 einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro erzielt.

AMS-OSRAM

Rainer Irle wird zum 1. Juli diesen Jahres neuer CFO bei AMS-Osram. CFO Ingo Bank werde das Unternehmen Ende April verlassen, teilte der Konzern mit.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern trennt sich von der Mehrheit an dem La-Granja-Kupferprojekt in Peru, eines der größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt. First Quantum Minerals übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Projekt. Das kanadische Unternehmen zahlt für eine Beteiligung von 55 Prozent 105 Millionen US-Dollar an Rio Tinto.

FORD

hat den Einstiegspreis für den vollelektrischen F-150 Lightning erneut erhöht, nachdem die Produktion und Auslieferung wegen eines Batterieproblems vorübergehend gestoppt worden war.

