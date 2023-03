Nach starken vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2022/23 hatte Infineon am Dienstagabend seine Jahresziele angehoben. Die Investoren griffen beherzt zu. Die Aktie generierte ein charttechnisches Kaufsignal. Begleitet wurde die Aufwärtsbewegung von zahlreichen positiven Analystenkommentare. Ein Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht - im Gegenteil!Über die neuen Planvorgaben hat DER AKTIONÄR bereits berichtet. Am Mittwoch und auch am Donnerstag hoben zahlreiche Analysten ihre Kursziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...