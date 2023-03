Zum Wochenausklang steht ein ganzer Schwung an Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum rücken neue Inflationsdaten in den Mittelpunkt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag an der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0901 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0,9968 unverändert seit Donnerstagabend. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9144 Franken, was ebenfalls kaum abweicht von den 0,9138 Franken vom Vorabend.

Den vollständigen Artikel lesen ...