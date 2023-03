AMS-Osram ernennt Rainer Irle zum FinanzchefRio Tinto trennt sich von der Mehrheit an dem La-Granja-Kupferprojekt in PeruSaint-Gobain trennt sich von seinem Glasverarbeitungsgeschäft in der Schweiz adesso steigert Umsatz um 33% auf 900,3 Mio EUR und EBITDA ohne Vorjahressondereffekt auf 92,9 Mio EUR Delignit schlägt Div. von 5 Cent vor und prognostiziert für das GJ deutliches Wachstum bei gleichbleibender Profitabilität Jungheinrich erzielt im Geschäftsjahr 2022 neue Höchststände bei Umsatz und EBIT Knaus Tabbert: Geschäftsjahr 2022 endet mit stärkstem Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte Lufthansa - Um die Kosten bei Zubringerflügen zu senken, plant der Konzern die neue Tochter City Airlines Lufthansa Der Vorstandsvorsitzende der Munich RE will seine ...

