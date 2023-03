Die Wogen der jüngsten Banken-Turbulenzen und der Zins-Unsicherheit haben sich in den vergangenen Tagen beruhigt und dies dürfte am Freitag zunächst auch so bleiben. Vor Xetra-Handelsstart legen viele Aktienkurse weiter zu. Im Fokus stehen heute weitere Daten zu Verbraucherpreise: um 11 Uhr zunächst zur Eurozone, um 14.30 Uhr dann aus den USA.Der DAX +0,24% dürfte am Freitag eine starke Erholungswoche ...

