FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 200 Pence angehoben. Die Aussichten für die klassischen Airlines hätten sich massiv verbessert, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er sieht nun über 20 Prozent mehr Potenzial für die operativen Ergebnisse als bisher. Damit sieht er sich rund 18 Prozent über der mittleren Markterwartung./ag/mis



ISIN: ES0177542018