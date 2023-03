Bonn (ots) -Farbenfroh wie der Frühling ist das phoenix -Osterprogramm. Ob aus der Vogelperspektive oder mit menschlichem Blick, vertieft in die Geschichte oder aufmerksam für Phänomene der Gegenwart: Im Osterprogramm zeigt phoenix das Leben in seiner ganzen Vielfalt."Die Zukunft des blauen Planeten" ist das Oberthema des "Dokufrühlings": Er beleuchtet zur Primetime sowohl die Faszination unserer Naturräume, als auch die weltweit akute Klimakrise mit bildstarken und investigativen Filmen wie "Rettet die Ostsee!" (Dienstag, 4. April), "Die wilden Flüsse Afrikas" (Ostersonntag,9. April) sowie den Doku-Reihen "Gefährliche Natur" (ab Montag, 3. April) und "Waffen der Tiere" (ab Dienstag, 11. April).Mit dem Doku-Thema "Für Gleichberechtigung: Frauen in der Politik" öffnet phoenix den Blick in das Geschichtsbuch der Deutschen und porträtiert u. a. mit dem bewegenden Film "Die Hälfte der Welt gehört uns - Elisabeth Selbert" (Dienstag,11. April, 22.15 Uhr) die Politikerin, die Ende der 1940er Jahre dafür kämpfen musste, dass der Satz "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" auch tatsächlich ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Ein weiteres historisches Thema im Osterprogramm: "Der lange Weg zum Frieden in Nordirland" (Mittwoch, 5. April). Auch die Dokumentation "Krieg, nein danke!" (Donnerstag,13. April) und die erfolgreiche phoenix-Doku-Reihe "The Wall - Mauern der Welt" (u. a. Donnerstag,13. April) verdeutlichen eindrücklich, wie sehr sich die Menschen überall auf der Erde nach Frieden sehnen.Faszinierende Einblicke in vertraute und unbekannte, nahe und ferne Welten bietet der "Dokufrühling" jeweils um 22.15 Uhr mit den Doku-Reihen "Geheimnisvolles Amerika" (Samstag,15. April) und "Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte" (Montag, 3. April).Thementag am Karfreitag, 7. April 2023, ab 9:00 Uhr | Die Welt des MittelaltersMonarchie und Kirche, Feudalismus und Ständewesen sowie ein vom Christentum geprägtes Weltverständnis prägten dieses auch "dunkel" genannte Zeitalter, gekennzeichnet durch Kreuzzüge und endlose Kriege, Pestepidemien und Hexenverfolgung, aber auch durch technische und wirtschaftliche Innovationen und das aufkommende Universitätswesen. In sakralen Bauten, Kunst und Kultur, Philosophie und Literatur hat das Mittelalter Bestand bis heute.Thementag am Ostermontag, 10. April 2023, ab 9:00 Uhr | FamiliengeschichtenDie Königsdynastie der Windsors und der von vielen Schicksalsschlägen getroffene "Kennedy-Clan" - Kindheitserlebnisse im Nachkriegsdeutschland und heutige Reiseabenteuer auf der legendären Panamericana - deutschstämmige Brauereifamilien in den USA und "Drei Generationen Almanya" - von bewegten Zeiten und bewegenden Lebenswegen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5476593