Berlin (ots) -Der brandenburgische Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hat am Freitag im rbb24 Inforadio das 49-Euro-Deutschlandticket begrüßt: "Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass am 1. Mai eine neue Zeitrechnung für den ÖPNV beginnt".Wichtig sei es aber auch, betonte Beermann, dass der Bund mehr Geld für den Ausbau des Nahverkehrs bereitstellt, darüber seien sich alle 16 Bundesländer einig:"Wichtig ist, dass die Regionalisierungsmittel aufgestockt werden. Wir halten weiter an dem Ziel fest, dass wir den ÖPNV verbessern wollen; das gilt insbesondere für die Flächenländer."Brandenburg betreffend werde weiter daran gearbeitet, dass das ganze Land erreichbar ist:"Das eine ist, dass wir den schienengebundenen Nahverkehr weiter ausbauen wollen. Wir haben im Verbund des VBB, also gemeinsam mit Berlin i2030 - ein Projekt, an dem auch die Bahn beteiligt ist. Da geht es in acht Korridoren immerhin um ein Investitionsvolumen von rund zehn Milliarden Euro. Und natürlich sind wir auch dabei, weiter daran zu arbeiten, dass wir gute und kluge Lösungen finden, um den ÖPNV auch im ländlichen Raum attraktiv zu machen, das gemeinsam mit der kommunalen Familie, mit den Landkreisen."Das Interview zum Nachhören finden Sie hier: Minister Beermann: "Neue Zeitrechnung für den ÖPNV" | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2023/03/31/deutschland-ticket-49-euro-nahverkehr-beermann-brandenburg.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5476588