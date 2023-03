DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Wachstumssignal aus China stützt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Weiter gute Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien: Nach den Gewinnen vom Vortag ist es am Freitag querbeet weiter nach oben gegangen mit den Indizes. Wie erneut auch in den USA agierten die Anleger wieder risikobereiter, weil die Sorgen um vereinzelte Probleme im Bankensektor weiter nachlassen und die Märkte spekulieren, dass der globale Zinserhöhungsprozess an Dynamik verlieren dürfte.

Dazu kamen ermutigende Konjunkturdaten aus China. Dort sind die Einkaufsmanagerindizes besser ausgefallen als erwartet und signalisieren Wachstum. Analysten bei TD Securities spekulieren bereits darauf, dass die Wachstumsprognose 2023 für China von derzeit 5,3 Prozent nach oben revidiert werden könnte.

Der Nikkei-225 in Tokio legte um 0,9 Prozent auf 28.041 Punkte zu. Die japanische Industrieproduktion ist im Februar stärker gestiegen als erwartet, allerdings gelten die Daten als sehr volatil. Auch in Seoul und Sydney ging es in dieser Größenordnung nach oben. In Sydney endete mit dem fünften Tagesplus in Folge zugleich die längste Strecke wöchentlicher Verluste seit 2008. In den vergangenen sieben Wochen hatte das Marktbarometer jeweils ein Minus verzeichnet. Die Anleger in Sydney setzten zuletzt verstärkt darauf, dass die Notenbank des Landes im April die Zinsen nicht erneut anheben wird.

Schanghai hinkte mit einem Plus von 0,4 Prozent etwas hinterher, der HSI in Hongkong lag im Späthandel 0,6 Prozent höher. In Hongkong gewannen JD.com 5,5 Prozent, nachdem das Internetunternehmen mitgeteilt hatte, zwei Tochterunternehmen abspalten und an die Börse bringen zu wollen. Ähnliches war zuvor in der Woche bereits von Alibaba zu hören gewesen. Alibaba gewannen 2,9 Prozent. Bank of China (BOC) gaben nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 4,3 Prozent nach. Zoomlion Heavy Industry verbesserten sich nach dem Zahlenausweis um 5,0 Prozent. Chongqing Iron & Steel büßten 1,2 Prozent ein und Air China 1,1 Prozent, ebenfalls nach Quartalzahlen.

In Seoul legte die Stahlaktie Posco um 8,4 Prozent zu. Treiber waren laut Händlern Erwartungen des Marktes, dass das Unternehmen nach Flutschäden wieder schwarze Zahlen schreiben wird und sein vielversprechendes Batteriegeschäft ausbaut. Der Kurs des Verbundunternehmens Posco Chemical stieg um 4,2 Prozent.

Zu den Tagesfavoriten in Sydney gehörten Rohstoffaktien - auch mit Blick auf die Konjunkturdaten aus dem wichtigen Abnehmerland China. Rio Tinto, BHP und Fortescue gewannen zwischen 2,5 und 4,1 Prozent. Zu Rio Tinto gab es auch Neuigkeiten: Der Bergbaukonzern trennt sich von der Mehrheit am La-Granja-Kupferprojekt in Peru und erhält dafür von First Quantum Minerals 105 Millionen US-Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.177,80 +0,8% +2,0% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.041,48 +0,9% +6,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.476,86 +1,0% +10,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.272,86 +0,4% +5,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.441,12 +0,6% +2,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.264,09 +0,2% +0,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.424,23 -0,0% -4,7% 11:00 BSE (Mumbai) 58.548,94 +1,0% -3,8% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:11 % YTD EUR/USD 1,0907 +0,0% 1,0906 1,0822 +1,9% EUR/JPY 145,23 +0,4% 144,70 142,84 +3,5% EUR/GBP 0,8801 -0,0% 0,8803 0,8787 -0,6% GBP/USD 1,2394 +0,0% 1,2389 1,2316 +2,5% USD/JPY 133,11 +0,3% 132,68 131,96 +1,5% USD/KRW 1.299,67 +0,2% 1.296,86 1.303,34 +3,0% USD/CNY 6,8633 -0,1% 6,8719 6,8901 -0,5% USD/CNH 6,8668 -0,1% 6,8739 6,8906 -0,9% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8497 +0,5% AUD/USD 0,6705 -0,1% 0,6712 0,6674 -1,6% NZD/USD 0,6268 +0,1% 0,6263 0,6234 -1,3% Bitcoin BTC/USD 28.097,58 -0,0% 28.105,35 28.014,21 +69,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,43 74,37 +0,1% +0,06 -7,5% Brent/ICE 79,19 79,27 -0,1% -0,08 -7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.983,01 1.978,00 +0,3% +5,01 +8,7% Silber (Spot) 23,86 23,80 +0,3% +0,06 -0,4% Platin (Spot) 991,30 989,70 +0,2% +1,60 -7,2% Kupfer-Future 4,08 4,09 -0,4% -0,02 +6,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

